Диетологи назвали 9 продуктов, в которых клетчатки значительно больше, чем в груше

Специалисты назвали "суперфуды", которые гораздо эффективнее очищают организм, улучшают пищеварение и обеспечивают длительное чувство сытости.

Груша считается эталоном здорового перекуса, однако существуют продукты, которые способны принести организму гораздо больше пользы за одну порцию, пишет издание Health.

Как отметила сертифицированный диетолог Дани Домингес, хотя этот фрукт среднего размера обеспечивает около 20% суточной нормы клетчатки, некоторые бобовые и ягоды превосходят его в разы. В то же время специалисты советуют добавлять такие продукты в рацион постепенно, чтобы избежать вздутия живота.

Поэтому издание собрало Топ-9 продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Нут

Он содержит 10 граммов клетчатки на стакан. По словам Домингес, нут также богат цинком и марганцем, который "способствует метаболизму, помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживает антиоксидантную защиту". Как говорится в данных Министерства сельского хозяйства США, это составляет 35% суточной нормы.

Малина

Эта ягода содержит 8 граммов клетчатки на чашку. Диетолог Али МакГоуэн советует добавлять их в греческий йогурт или смешивать с семенами чиа для получения легкого, естественно сладкого джема. В Министерстве сельского хозяйства США отмечают, что малина является идеальным продуктом для контроля веса.

Семена чиа

Всего две столовые ложки содержат 10 граммов клетчатки. Как отметила диетолог Бриттани Браун, они богаты омега-3, которые поддерживают здоровье сердца. По данным исследования, опубликованного в издании Adv Food Nutr Res, белки в семенах также помогают контролировать уровень глюкозы.

Чечевица

Это один из самых мощных источников клетчатки, содержащий 16 граммов вещества на чашку вареного продукта. Помимо очищения кишечника, чечевица обеспечивает организм большим количеством железа и калия, которые необходимы для выработки энергии и нормальной работы сердечной мышцы. Согласно исследованию в издании Circulation, регулярное употребление калия помогает контролировать артериальное давление.

Авокадо

Одна чашка нарезанного кубиками авокадо дает 10 граммов клетчатки. Это настоящая витаминная бомба, содержащая мононенасыщенные жиры, которые помогают усваиваться другим питательным веществам. Также плоды богаты витаминами К и Е, отвечающими за здоровье кожи и правильное свертывание крови.

Эдамаме

Молодые соевые бобы содержат 8 граммов клетчатки на порцию. Это полноценный источник растительного белка, который насыщает организм на долгие часы. Эдамаме также содержит фосфор и медь, что важно для прочности костей и поддержания метаболизма. Как отмечается в исследовании издания Curr Osteoporos Rep (15), правильный баланс минералов в таких продуктах укрепляет скелет.

Батат

Обеспечивает 8 граммов клетчатки на чашку при условии употребления вместе с кожурой. Батат является источником бета-каротина, который организм преобразует в витамин А для поддержания остроты зрения. Кроме того, высокое содержание витамина С делает этот корнеплод отличным помощником для укрепления защитных сил организма в осенне-зимний период.

Черная фасоль

Содержит 15 граммов клетчатки, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы. Она лидирует среди других бобовых по количеству антиоксидантов, которые защищают сердце. Благодаря высокому содержанию магния, такая фасоль помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок и поддерживает нервную систему.

Артишок

Один вареный артишок среднего размера дает 7 граммов клетчатки. Это прекрасный источник пребиотиков, которые питают полезные бактерии в кишечнике. Также артишоки богаты фолатами, кальцием и магнием, что делает их полезными для общего тонуса организма и поддержания здоровья сосудистой системы.

Ранее УНИАН сообщал о последствиях ежедневного употребления авокадо. В рамках эксперимента ученые наблюдали за 1008 участниками, которых разделили на две группы. Первая в течение 26 недель придерживалась привычного рациона с минимальным потреблением плода, тогда как вторая – ежедневно добавляла в свои блюда один целый авокадо.

