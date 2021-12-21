Препарат произвела американская компания Novavax.

Новую вакцину от коронавируса одобрил европейский регулятор. Речь идет о препарате Nuvaxovid от американской компании Novavax.

Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) пришел к общему согласию в том, что данные о вакцине были надежными и соответствовали критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже пятая одобренная вакцина от COVID-19 в Евросоюзе. Препарат разрешен для вакцинации людей старше 18 лет. По данным исследований, эффективность вакцины достигает уровня в 90%.

Читайте такжеВ Израиле заявили о начале пятой волны COVID-19Таким образом, данные, которые имеются на данный момент, позволяют считать, что риски от применения препарата намного ниже его пользы. В дальнейшем производитель должен предоставить полные данные о клинических испытаниях. Ускоренная регистрация препарата связана с необходимостью закрыть потребность в вакцине.

Штамм Омикрон - что известно

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились в ноябре 2021 года в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

В ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта". По словам ученых, "Омикрон" может оказаться менее опасным в сравнении со штаммом Дельта. В то же время он распространяется намного быстрее.

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Читайте такжеВ Нидерландах объявили суровый локдаун на праздникиНесколько европейских стран начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения "Омикрона".

По данным ВОЗ, количество инфицирований "Омикроном" в мире удваивается каждые 2-3 дня.

Страны G7 назвали штамм коронавируса "Омикрон" самой большой угрозой для глобальной системы здравоохранения.

18 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

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Автор: Анастасия Горбачева