Представитель ВОЗ заявил, что быстрое распространение нового штамма "потрясет" системы здравоохранения и в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о беспрецедентных темпах распространения по миру нового варианта коронавируса "Омикрон".

По данным организации, случаи заражения "Омикроном" удваиваются каждые два-три дня, сообщил специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, передает Голос Америки.

По его словам, ситуация с "Омикроном" станет "в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели". Даже если подтвердится меньшая летальность штамма "Омикрон", быстрое распространение вируса "потрясет" системы здравоохранения, считает представитель ВОЗ. В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче.

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По словам Набарро, он "никогда не был более обеспокоен" COVID-19, чем сейчас. В связи с этим он призвал продолжить вакцинацию, в том числе бустерными дозами и сократить социальные контакты между всеми без исключения людьми.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время "Омикрон" уже выявлен в 77 странах.

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Автор: Ирина Погорелая