Голубовская подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит "ударять" по уже известным группам риска.

В Украине на минувшей неделе зафиксировали новый штамм коронавируса "Омикрон", который считают заразнее, чем штамм "Дельта".

Однако, по словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, как и раньше, в первую очередь заболеванию подвержены группы риска – украинцы в возрасте 65+. Об этом рассказала она в студии телеканала "Украина 24".

Показатели заразности "Омикрона" так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной степени, динамика кривой вертикальная.

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"Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает свою агрессивность. Поэтому пока мы можем констатировать, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", – указала Голубовская, добавив, что преждевременно чаять оптимистичные прогнозы не стоит.

Также Голубовская подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит "ударять" по уже известным группам риска. Поэтому специалисты не дают никаких новых рекомендаций, как защититься от болезни, кроме системной вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как защититься от "Омикрона".

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Автор: Виктория Гордиенко