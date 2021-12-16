Европейские страны начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Власти надеются, что такая мера позволит не закрывать школы на фоне распространения "Омикрона".

Несколько европейских стран начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения "Омикрона".

Германия, Испания, Греция и Венгрия начали делать прививки детям младшего возраста. Врачи говорят, что вакцина пользуется значительным спросом у родителей, сообщает Би-би-си.

Министр образования Греции Ники Керамеус одной из первых прибыла в афинскую больницу, чтобы сделать прививки своему сыну. На сегодняшний день в стране более 30 тыс. детей уже записаны на прививку.

В ноябре надзорный орган ЕС в области лекарственных средств одобрил прививку Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет - у этой группы один из самых высоких уровней инфицирования на всем континенте. Вакцина вводится в меньшей дозировке, чем прививка Pfizer для детей старше 12 лет.

В Дании, где наблюдается рост числа случаев заражения "Омикроном", и в некоторых регионах Австрии уже в ноябре начали предлагать прививки детям младшего возраста.

Читайте такжеВ Италии вступила в силу обязательная ковид-вакцинация для людей ряда профессий

Якоб Маске, берлинский врач и представитель ассоциации педиатров Германии, назвал детскую иммунизацию "маленькой шестеренкой" в борьбе против коронавируса, поскольку дети в возрасте от 5 до 11 лет составляют лишь около 3% населения Германии.

Некоторые города Германии планируют прививать детей в музеях и зоопарках, в других собираются создать мобильные бригады вакцинации за пределами школ.

Испания, в которой один из самых высоких показателей вакцинации против COVID-19 в Европе, заявила, что начинает кампанию иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет - в эту возрастную группу попадает примерно 3,3 млн человек. Опросы общественного мнения в стране показывают, что 74% родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет хотели бы, чтобы их детям сделали прививку.

Ряд европейских стран запустят аналогичные кампании по вакцинации в ближайшие дни, в том числе Италия, Португалия, Польша, страны Балтии и Чехия и Кипр.

Во Франции вакцинация одобрена только для детей в возрасте от 5 до 11 лет, подверженных риску развития серьезного заболевания, но правительство заявило, что рассматривает возможность распространения вакцинации на всех детей на добровольной основе.

Бельгия ожидает рекомендации своего национального органа здравоохранения - скорее всего, это произойдет уже в новом году.

В Швейцарии медицинское агентство одобрило вакцинацию детей, но сама кампания, вероятно, начнется только в начале января.

Британские регулирующие органы все еще рассматривают этот вопрос, и решение, вероятно, будет принято до Рождества.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Украине разрешили прививать от COVID-19 всех детей от 12 лет, а не только тех, кто принадлежит к группам риска, как было раньше. Чтобы вакцинировать ребенка с собой родителям надо иметь свои документы и свидетельство о рождении ребенка. Приказом Минздрава от 17 июля утверждены рекомендации по возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая