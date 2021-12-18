Инфицированный этим штаммом человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

В Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявлен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Лицо, которое оказалось инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Придерживайтесь установленных противоэпидемических норм и правил. По возможности, избегайте поездок заграницу в регионы, где циркуляция штамма "Omicron" доминирует", - призвал министр.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как такой, что вызывает беспокойство. Этот вариант впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

14 декабря в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" быстрыми темпами захватывает мир. Этот вариант коронавирус обнаружили уже в 77 странах.

По данным издание Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививки вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии новому штамму.

Автор: Таня Поляковская