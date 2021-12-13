Первого пациента, умершего от "Омикрона", зафиксировали в Великобритании.

В Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как пишет Sky News, это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта вируса. О первой смерти сообщил сам премьер Британии Борис Джонсон.

"К сожалению, Омикрон приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от Омикрона, - отметил Джонсон.

Он заметил, что людям стоит "отставить в сторону" идею о том, что это более мягкая версия вируса, и признать скорость, с которой он распространяется среди населения. По мнению премьер-министра, "лучшее, что сейчас можно сделать", — это как можно скорее пройти ревакцинацию.

13 декабря министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал, что с "Омикроном" связаны около 40% всех случаев коронавируса в Лондоне. Первые случаи нового штамма выявили в Великобритании 27 ноября. По словам Джавида, число случаев заражения "омикроном" удваивается каждые два-три дня.

Отметим, до этого ВОЗ заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с Омикроном.

Омикрон: что известно о штамме коронавируса

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились в ноябре 2021 года в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

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Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

В ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта". По словам ученых, "Омикрон" может оказаться менее опасным в сравнении со штаммом Дельта. В то же время он распространяется намного быстрее.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко