В настоящее время в мире зарегистрировано только 10 случаев заражения этим штаммом.

Британские эксперты забили тревогу по поводу появления нового варианта коронавируса (B.1.1.529), который, как считается, появился в Ботсване, и на сегодняшний день является наиболее мутировавшей версией.

В настоящее время в мире зарегистрировано только 10 случаев заражения этим штаммом, сообщает издание Daily Mail.

Случаи заражения были выявлены в трех странах, что позволяет предположить, что этот вариант более распространен.

У нового штамма - 32 мутации, многие из них могут свидетельствовать о том, что он очень заразен и устойчив к вакцинам, и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант.

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Профессор-генетик из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу считает, что эта мутация коронавируса возникла в результате затяжной болезни у пациента с ослабленным иммунитетом, возможно, у кого-то с невыявленным СПИДом.

Вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок, который первым обратил внимание на распространение этого штамма, назвал комбинацию его мутаций "ужасающей". Он предупредил, что этот вариант потенциально может быть "хуже, чем что-либо еще", включая доминирующий в мире штамм Delta.

Однако ученые сообщили, что беспрецедентное количество мутаций этого штамма может сработать против него и сделать его "нестабильным", не давая широко распространиться. Ученые отметили, что "не стоить слишком беспокоиться", потому что пока не было никаких признаков того, что новый штамм быстро распространяется.

На сегодняшний день три случая заражения этим штаммом были обнаружены в Ботсване и шесть - в Южной Африке. Также этот вариант коронавируса выявлен у мужчины из Гонконга, который недавно вернулся с континента. В Британии случаев заражения нет.

На сегодняшний день ученым известны 13 штаммов SARS-CoV-2.

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Автор: Виктория Токарева