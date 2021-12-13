Ученые из Южной Африки считают, что Омикрон может вызывать более легкую форму COVID-19

Штамм коронавируса "Омикрон" может оказаться менее опасным в сравнении со штаммом Дельта. В то же время он распространяется намного быстрее.

Об этом пишет Euronews

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что по состоянию на 9 декабря "Омикрон" выявили в 63 странах. Отмечается, что он, вероятно, распространяется быстрее, чем штамм "Дельта".

При этом в ВОЗ допускают, что уже существующие COVID-вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма, но данных для анализа слишком мало.

Читайте такжеВ США обнародовали первые данные исследований нового штамма коронавируса "Омикрон"В свою очередь ученые из Южной Африки считают, что Омикрон может вызывать более легкую форму COVID-19, чем Дельта. В ВОЗ заявили, что "остается неясным, до какой степени Омикрон может быть менее опасным по своей природе".

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был ранее обнаружен.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

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Автор: Анастасия Горбачева