5 продуктов, в которых омега-3 намного больше, чем в лососе

Считается, что лосось является королем среди продуктов, содержащих этот важный компонент рациона, но это не совсем так. Есть несколько продуктов, которые обеспечивают организм омега-3 гораздо эффективнее.

Одна порция лосося, или 100 грамм, содержит 2150 миллиграммов жирных кислот омега-3. Большинству взрослых нужно от 1100 до 1600 миллиграммов омега-3 в день, пишет Foodie.

Грецкие орехи

Одна порция грецких орехов весом 28 грамм – около 14 половинок – содержит 2570 миллиграммов омега-3, а также значительное количество клетчатки. Горсть грецких орехов в день обеспечивает все необходимые полезные жиры.

Скумбрия

Одна порция скумбрии весом 100 грамм содержит 4580 миллиграммов омега-3, что намного больше, чем в такой же порции лосося. Копченая скумбрия – это также особое лакомство, обладающее насыщенным вкусом и завидной макронутриентной ценностью.

Семена чиа

Высокое содержание омега-3 является одной из главных причин, по которым стоит выбирать эти крошечные семена. В одной унции семян чиа содержится 5050 миллиграммов омега-3, не говоря уже о пяти граммах белка.

Тофу

Содержит 3000 миллиграммов омега-3 на порцию в полстакана. Тофу в целом имеет много достоинств. Это веганский источник белка, который помогает набрать мышечную массу. Кроме того, нет настолько универсального продукта как тофу.

Семена льна

Всего две столовые ложки семян льна содержат 3600 миллиграммов омега-3, что делает их настоящим кладезем питательных веществ. Они также являются отличным источником белка и клетчатки.

