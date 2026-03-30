Ученые назвали 5 добавок, которые лучше не пить с кофе

Если пить эти добавки вместе с кофе, то это будут пущенные на ветер деньги, поскольку никакой пользы для здоровья они не принесут.

Пить чашку кофе с ежедневным приемом витаминов или добавок не всегда хорошая идея. Некоторые добавки плохо сочетаются с кофеином, что может повлиять на их усвоение организмом.

1. Железо

Исследования показали, что употребление кофе с приемом добавок железа может снизить его усвоение. В частности, дубильные вещества и полифенолы в кофе могут связываться с железом, затрудняя его усвоение организмом.

Если вы принимаете добавки железа для лечения дефицита, настоятельно рекомендуется принимать их как минимум за 2 часа до или после кофе, чтобы максимизировать усвоение, пишет Verywellhealth.

2. Водорастворимые витамины (комплекс витаминов группы В и С)

Кофеин является мягким мочегонным средством, а это значит, что употребление большого количества кофе может увеличить количество походов в туалет. А єто снижает эффективность водорастворимых витаминов группы В (В1, В6, В7 и В12) и витамина С.

Поскольку организм не накапливает эти витамины, избыток выводится с мочой. Употребление большого количества кофе может ускорить этот процесс, потенциально снижая усвоение. По этой причине исследования рекомендуют принимать витамины и кофе в разное время.

3. Витамин D и кальций

Кофе может снижать усвоение как витамина D, так и кальция: исследования показали, что более высокое потребление кофеина связано с более низким уровнем витамина D.

Вот как кофе может мешать приему добавок витамина D и кальция:

кофе снижает уровень витамина D, уменьшая количество рецепторов, необходимых для его усвоения;

рецепторы витамина D также жизненно важны для усвоения кальция и здоровья костей;

кофе также может увеличивать выведение кальция с мочой и ограничивать кишечное всасывание кальция.

Умеренное потребление кофе может не оказывать существенного влияния на плотность костей. Однако людям, подверженным риску низкого уровня кальция или остеопороза, следует быть внимательными. Лучше всего принимать добавки кальция или витамина D в другое время, чем вы пьете кофе.

4. Магний и цинк

Полифенолы и дубильные вещества в кофе могут связываться с магнием и цинком, снижая их усвоение. Мочегонное действие кофе также может увеличить потерю питательных веществ с мочой. Для достижения наилучших результатов принимайте магний или цинк отдельно от кофе.

5. Мелатонин

Мелатонин – это гормон, вырабатываемый организмом, который регулирует циркадный ритм. Он активируется в темноте.

Как стимулятор, кофе противодействует мелатонину, поддерживая бодрость и затрудняя засыпание, особенно если его употреблять перед сном.

Чтобы избежать взаимодействия с мелатонином, лучше всего разделить прием кофе и мелатонина на несколько часов. Как правило, рекомендуется избегать кофеина как минимум за шесть часов до сна.

Как избежать взаимодействия с кофе

Ключ к предотвращению взаимодействия между кофе и добавками - это время приема. Рекомендуется принимать ежедневные витамины или добавки отдельно от чашки кофе, в идеале, как минимум за несколько часов. Таким образом, вы можете минимизировать любое потенциальное взаимодействие и обеспечить оптимальное усвоение.

