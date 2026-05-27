Украина тестирует VR-терапию во время войны, результаты впечатляют, – Defence Blog

В Украине более тысячи человек прошли терапию смешанной реальности с помощью VR-гарнитур в рамках масштабного исследования психического здоровья в условиях войны. Результаты показали, что технология может эффективно работать даже в зоне активного конфликта, пишет Defence Blog.
Исследование, опубликованное 26 мая, охватило 1114 пациентов в 47 организациях по всей Украине. За шесть месяцев было проведено 8884 терапевтических сеанса с использованием системы Luminify от компании Aspichi.
Программа внедрялась в больницах, ветеранских центрах, психосоциальных службах и мобильных бригадах помощи при поддержке немецкого агентства развития GIZ.
Luminify использует технологию смешанной реальности и предлагает пользователям управляемые терапевтические сценарии через VR-гарнитуру. В программе применяются методики когнитивно-поведенческой терапии, упражнения на дыхание, заземление, осознанность и техники стабилизации эмоционального состояния.
Разработчики подчеркивают, что технология не заменяет психотерапевта, а помогает пациентам снизить уровень стресса и подготовиться к дальнейшему лечению.
Особенно важным результатом стало то, что VR-терапия помогла людям легче обращаться за психологической помощью. В ветеранских центрах пациенты часто приходили "за очками", а уже после этого соглашались на консультации со специалистами.
По оценкам ВОЗ, почти каждый пятый человек, переживший войну или конфликт, нуждается в структурированной психологической поддержке. В Украине нагрузка на систему психического здоровья резко возросла после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Исследователи также указывают на трудности масштабирования таких решений. Эффективность программы зависела от подготовки медиков, качества инфраструктуры и интеграции VR-систем в работу клиник.
По данным Aspichi, сеть украинских центров, использующих Luminify, выросла с пяти локаций в 2023 году до 131 в 2025-м. Компания также сообщает о более чем миллионе пользователей и более шести миллионах проведенных сеансов.
Разработкой уже заинтересовались структуры НАТО. Aspichi включили в международную программу PwC Scale Program, посвященную медицинской устойчивости для гражданского и военного секторов.
Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий Святослав с позывным Ливси заявил, что в Украине есть много специалистов, но нет целостной системы психологической реабилитации военных, их подготовки к мирной жизни, потому что все работает фрагментарно.
По его словам, военные прошли через то, что большинство даже не может себе представить. Он отмечает, что многие ветераны возвращаются с фронта и остаются наедине со своим психологическим состоянием.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о необходимости организовать надлежащую психологическую реабилитацию бойцов, возвращающихся с фронта. Он сказал, что, в частности, 60% тех, кто совершает насилие в семье, являются военными.