Украина тестирует VR-терапию во время войны, результаты впечатляют, – Defence Blog

Эта технология может способствовать снижению стресса и одновременно облегчает первый контакт людей с психологической помощью даже в сложных условиях войны.

В Украине более тысячи человек прошли терапию смешанной реальности с помощью VR-гарнитур в рамках масштабного исследования психического здоровья в условиях войны. Результаты показали, что технология может эффективно работать даже в зоне активного конфликта, пишет Defence Blog.

Исследование, опубликованное 26 мая, охватило 1114 пациентов в 47 организациях по всей Украине. За шесть месяцев было проведено 8884 терапевтических сеанса с использованием системы Luminify от компании Aspichi.

Программа внедрялась в больницах, ветеранских центрах, психосоциальных службах и мобильных бригадах помощи при поддержке немецкого агентства развития GIZ.

Luminify использует технологию смешанной реальности и предлагает пользователям управляемые терапевтические сценарии через VR-гарнитуру. В программе применяются методики когнитивно-поведенческой терапии, упражнения на дыхание, заземление, осознанность и техники стабилизации эмоционального состояния.

Разработчики подчеркивают, что технология не заменяет психотерапевта, а помогает пациентам снизить уровень стресса и подготовиться к дальнейшему лечению.

Особенно важным результатом стало то, что VR-терапия помогла людям легче обращаться за психологической помощью. В ветеранских центрах пациенты часто приходили "за очками", а уже после этого соглашались на консультации со специалистами.

По оценкам ВОЗ, почти каждый пятый человек, переживший войну или конфликт, нуждается в структурированной психологической поддержке. В Украине нагрузка на систему психического здоровья резко возросла после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Исследователи также указывают на трудности масштабирования таких решений. Эффективность программы зависела от подготовки медиков, качества инфраструктуры и интеграции VR-систем в работу клиник.

По данным Aspichi, сеть украинских центров, использующих Luminify, выросла с пяти локаций в 2023 году до 131 в 2025-м. Компания также сообщает о более чем миллионе пользователей и более шести миллионах проведенных сеансов.

Разработкой уже заинтересовались структуры НАТО. Aspichi включили в международную программу PwC Scale Program, посвященную медицинской устойчивости для гражданского и военного секторов.

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий Святослав с позывным Ливси заявил, что в Украине есть много специалистов, но нет целостной системы психологической реабилитации военных, их подготовки к мирной жизни, потому что все работает фрагментарно.

По его словам, военные прошли через то, что большинство даже не может себе представить. Он отмечает, что многие ветераны возвращаются с фронта и остаются наедине со своим психологическим состоянием.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о необходимости организовать надлежащую психологическую реабилитацию бойцов, возвращающихся с фронта. Он сказал, что, в частности, 60% тех, кто совершает насилие в семье, являются военными.

