Для здоровья почек важно сбалансированно питаться и не злоупотреблять отдельными продуктами.

Камни в почках – одно из самых распространенных урологических заболеваний, развитие которого связано прежде всего с образом питания. Причем так же, как неправильный выбор продуктов может спровоцировать осложнения, так и правильный рацион помогает снизить риск образования новых камней и повторных приступов.

Ранее мы писали, что плохо влияет на почки в целом, а о том, какие продукты повышают образование камней в почках, а какие, наоборот, предотвращают это, рассказали эксперты из британской службы BBC.

Какая еда способствует образованию камней в почках и за счет чего

Согласно исследованию из Национальной библиотеки медицины США, одним из ключевых факторов, что провоцирует появление камней в почках, считается недостаточное потребление жидкости: при низком объеме воды моча становится более концентрированной, что облегчает образование кристаллов. Поэтому людям, склонным к камнеобразованию, обычно рекомендуют употреблять около 2–2,5 литров воды в день, не считая других напитков и жидкости из пищи.

Наиболее распространенный тип камней – оксалат кальция. Запрещенные продукты при мочекаменной болезни этого типа – это продукты с высоким содержанием оксалатов: шпинат, ревень, миндаль и картофель. По данным исследования из журнала Renal Physiology, чрезмерное потребление этих продуктов может повышать риск образования камней, особенно при несбалансированном питании.

Не менее значимым фактором, что вызывает образование камней в почках, является избыток соли. Рацион с высоким содержанием натрия (более 6 г соли в сутки) приводит к увеличенному выведению кальция с мочой, что повышает вероятность формирования камней. Особенно много соли содержится в полуфабрикатах, консервированных супах и переработанном мясе.

Исследование из Института по изучению заболеваний почек также связывает образование камней с избытком животного белка, так как он повышает уровень кальция и мочевой кислоты в моче и снижает количество цитрата – вещества, препятствующего кристаллизации. Поэтому рекомендуется умеренное потребление мяса, птицы, рыбы и яиц.

Как избавиться от камней в почках – что добавить в рацион

Нельзя прямо сказать, какие 10 продуктов чаще всего вызывают образование камней в почках, так как этот список во многом зависит от индивидуальных особенностей и конкретного типа камней, к которым склонен организм. Зато можно обозначить, какие продукты, наоборот, помогают уменьшить риск появления камней всех типов.

Так, например, полностью исключать кальций из рациона не следует. Напротив, пищевой кальций помогает связывать оксалаты в кишечнике и снижает их попадание в мочу. Наиболее полезно получать его из пищи – молочных продуктов и обогащенных продуктов, а не из добавок.

Дополнительную защиту обеспечивает рацион, богатый овощами, фруктами и клетчаткой. Он снижает общий риск камнеобразования. Также полезно добавление лимонного или лаймового сока, содержащего цитрат – природный ингибитор образования камней.

Мужчины в среднем сталкиваются с камнями в почках чаще женщин, что связано как с особенностями питания, так и с гормональными и обменными факторами. Однако базовая профилактика одинакова для всех: достаточное потребление воды и сбалансированное питание остаются наиболее надежной защитой.

