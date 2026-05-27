Какой сок наиболее полезен для сердца: может снизить давление за 14 дней

Новое исследование показало пользу сока для сердца.

Свекольный сок издавна связывали с поддержанием сердечно-сосудистой системы. Однако новое исследование британских ученых из Университета Эксетера показало, что его влияние может быть гораздо шире, чем считалось ранее. Об этом пишет abcZdrowie.pl.

Исследователи выяснили, как регулярное употребление свекольного сока, богатого нитратами, влияет на молодых и пожилых людей. Участники пили напиток два раза в день в течение двух недель. На следующем этапе исследования они получали плацебо – сок без нитратов.

Как отмечается, эффект был особенно выражен у пожилых людей. В этой группе после двух недель употребления сока, богатого нитратами, наблюдалось снижение артериального давления. Молодые участники также ощутили изменения в микробиоме ротовой полости, но эти изменения не привели к подобному влиянию на артериальное давление.

Ученые объяснили, что нитраты, содержащиеся в свекле и других овощах, с помощью бактерий в полости рта превращаются в соединения, поддерживающие выработку оксида азота, который, в свою очередь, помогает расслабить кровеносные сосуды, а это важно для регуляции артериального давления.

"Мы знаем, что диета, богатая нитратами, полезна для здоровья, а пожилые люди с возрастом вырабатывают меньше собственного оксида азота. Они также подвержены повышенному кровяному давлению, что может привести к сердечно-сосудистым осложнениям – инфарктам и инсультам", – прокомментировала профессор Анни Ванхатало из Университета Эксетера.

Исследовательница добавила, что люди, которые не любят свеклу, могут выбрать другие продукты, богатые нитратами: шпинат, рукколу, фенхель, сельдерей, капусту кале.

Авторы исследования также отметили, что у пожилых участников, которые пили свекольный сок, наблюдалось уменьшение количества бактерий Prevotella, тогда как количество бактерий, связанных с полезным влиянием на здоровье, увеличилось. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что диета влияет не только непосредственно на организм, но и на микробиом полости рта.

"Это исследование показывает, что продукты, богатые нитратами, изменяют микробиом полости рта таким образом, что это может уменьшить воспаление и снизить кровяное давление у пожилых людей", – сказал соавтор исследования профессор Энди Джонс.

Ранее УНИАН писал, что гранатовый сок может снижать артериальное давление. Отмечалось, что он богат полифенолами – мощными антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса. Также регулярное употребление этого напитка может снижать риск инфаркта и инсульта. Кроме того, ученые говорят, что гранатовый сок может даже способствовать уменьшению уже существующих изменений в сосудах.

