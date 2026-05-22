3 продукта, в которых витамина D намного больше, чем в лососе

Лосось считается одним из лучших источников витамина D, однако специалисты выяснили, что некоторые продукты содержат этого важного вещества еще больше.

Как отметили диетологи, получить достаточное количество витамина D только из пищи довольно сложно, поэтому особенно важно знать продукты с высоким содержанием этого витамина, пишет Health.

Одним из абсолютных лидеров оказалось масло печени трески. По данным исследований, всего одна столовая ложка содержит около 1350 международных единиц витамина D – почти втрое больше, чем стандартная порция лосося. Эксперты признали, что продукт имеет специфический рыбный вкус, однако его можно добавлять в смузи, йогурт или сок.

Еще одним неожиданным источником витамина D стали грибы, подвергнутые ультрафиолетовому излучению. Полстакана таких грибов может содержать от 800 до 1200 международных единиц витамина D. Специалисты посоветовали готовить их с оливковым маслом – это помогает организму лучше усваивать полезное вещество.

Также высоким содержанием витамина D отличается радужная форель. В одной порции содержится около 645 международных единиц, что больше, чем в аналогичном количестве лосося, установили исследования.

В каких продуктах много витамина D

Кроме того, диетологи назвали продукты, которые содержат почти столько же витамина D, сколько лосось. Среди них – консервированный тунец, сардины, маринованная сельдь, а также, по данным исследований, некоторые обогащенные напитки, включая соевое и коровье молоко, кефир и апельсиновый сок.

Сколько витамина D нужно взрослым

Специалисты напомнили, что большинству взрослых необходимо получать не менее 600 международных единиц витамина D в день. Этот витамин играет важную роль для иммунитета, здоровья костей и общего состояния организма.

Часть витамина D организм способен вырабатывать самостоятельно под воздействием солнечного света. Однако в зимний период или при недостатке солнца риск дефицита значительно возрастает.

