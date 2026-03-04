В каких мясных деликатесах много белка: ученые назвали 5 самых полезных видов

Специалисты утверждают, что при выборе колбасных изделий нужно внимательно читать состав продукта.

Колбасные изделия удобны для приготовления сэндвичей с высоким содержанием белка.

Но, как предупредили диетологи, для выбора самых полезных мясных деликатесов обязательно читать этикетки и избегать избытка соли, насыщенных жиров и консервантов, пишет Verywellhealth.

5 полезных колбасных изделий

1. Грудка индейки

Исследования показали, что это один из самых постных вариантов, обеспечивающий высокое содержание белка и очень мало жира на порцию. Выбирайте запеченные в духовке или слегка приправленные варианты и внимательно проверяйте этикетку, чтобы избежать добавления натрия, сахара или наполнителей.

2. Куриная грудка

Это вид птицы с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Ищите нарезанные кусочки с пометкой "100% куриная грудка", которые изготовлены из цельного куска мяса, и отдавайте предпочтение вариантам с низким содержанием натрия.

3. Нарезанные кусочки на растительной основе

Вегетарианские или веганские нарезанные кусочки из цельных продуктов, таких как нут, чечевица или микопротеин - это здоровая альтернатива варианта белка без мяса.

Однако они могут быть с высоким содержанием соли, поэтому внимательно читайте этикетки и выбирайте растительные варианты с содержанием натрия менее 140 миллиграммов (мг) на порцию.

4. Ростбиф (постные куски)

Исследования говорят, что ростбиф содержит необходимые питательные вещества, такие как железо и витамин B12. Выбирайте постные куски, такие как верхняя часть бедра. Рассматривайте его как менее частый выбор, поскольку это переработанное красное мясо, и оно может быть с высоким содержанием натрия.

5. Ветчина с низким содержанием натрия (только изредка)

Ветчина обычно содержит много натрия и, как правило, нитраты. Если вы решите его выбрать, ищите варианты без консервантов с пометкой "низкое содержание натрия" (140 мг или менее на порцию). Сбалансируйте соленость ветчины фруктами и овощами, богатыми калием, чтобы противодействовать воздействию натрия на кровяное давление.

Колбасные изделия, потребление которых следует ограничить

Иследования выяснили, что обработанные колбасные изделия и копченые сосиски содержат больше насыщенных жиров, натрия и консервантов. Хотя эти продукты можно употреблять изредка, они не должны быть в ежедневном рационе.

