Что есть для здоровья сердца: кардиологи назвали лучший белковый перекус

Белковые перекусы повсюду - батончики, коктейли, орехи, стаканчики с творогом - но не все они одинаково полезны. Кардиологи объяснили, на что нужно обратить внимание.

Белок может сделать больше, чем просто помочь сохранить мышечную массу или поддержать усилия по снижению веса. Он также может защитить сердце.

"Когда дело доходит до поддержания здоровья сердца, то, что вы едите, имеет значение. Белковые перекусы повсюду - батончики, коктейли, орехи, стаканчики с творогом - но не все они одинаково полезны", - объяснил кардиолог Патрик Ки.

Кардиологи поделились что они выбирают для здоровья сердца, и это противоречит некоторым популярным мнениям в социальных сетях, пишет Parade.

Почему белок важен для здоровья сердца

Белок полезен для всего организма, и это важно для сердца. "Потребление качественного белка помогает поддерживать нормальный вес и обеспечивает строительные блоки для мышц", - сказал кардиолог Ренато Аполито и добавил, что диета, включающая качественный белок в сочетании с силовыми тренировками, поддерживает общее состояние здоровья.

"Диета играет решающую роль в профилактике и лечении высокого кровяного давления, инфарктов, инсультов и других проблем со здоровьем. Наука о питании развивается, смещаясь от фокусирования на отдельных макро- и микронутриентах к акценту на общих моделях питания, сосредоточенных на улучшении сердечно-сосудистого здоровья", - отметил Ки.

Что касается науки о белке: исследования показывают, что потребление белка может помочь людям увеличить или сохранить мышечную массу и похудеть и избежать болезней сердца.

Сколько белка нужно есть в день для здоровья сердца

"Мы рекомендуем около 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день", - сказал кардиолог Ченг-Хан Чен.

Однако, нет точной цифры, сколько граммов белка нужно потреблять в день для здоровья сердечно-сосудистой системы. Это зависит от различных факторов, таких как уровень активности, вес, возраст и от того, беременны вы или кормите грудью.

Кардиологи также призывают внимательно относиться к типам потребляемого белка, а не просто считать макроэлементы и думать, что этого достаточно.

"Если слишком много потреблять белка из таких источников, как красное или переработанное мясо, это может повысить кровяное давление и уровень холестерина, что приведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Чен.

Кроме того, доктор Ки подчеркивает, что крайне важно не отдавать приоритет белку в ущерб другим питательным веществам:

"Высокобелковые диеты могут лишать важных питательных веществ из овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов".

Лучший высокобелковый перекус для здоровья сердца

Кардиологи сходятся во мнении, что орехи - один из лучших высокобелковых перекусов для поддержания здоровья сердца, поскольку они также богаты другими необходимыми питательными веществами.

"Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и белками", - сказал кардиолог Моханакришнан Сатьямурти.

"Орехи, такие как миндаль, пекан, грецкие орехи и арахис, являются отличным растительным источником белка, который может быть полезен для здоровья сердца. Они не только относительно богаты белком, но и содержат полезные мононенасыщенные жиры, клетчатку и растительные стеролы. Эти другие компоненты орехов могут помочь контролировать вес и уровень холестерина", - сказал Чен

Обзор 2023 года также показал, что употребление орехов может оказывать положительное влияние на здоровье сердца.

Вот некоторые данные о содержании белка в орехах, которые, по мнению докторов, содержатся в орехах:

грецкие орехи - 4 грамма на 28 граммов;

пекан - 2,5 грамма на 1/4 стакана;

миндаль 7 граммов на 1/4 стакана;

арахис: 9,1 грамма на 1/4 стакана.

Плюс орехов еще и в том, что перекусив ими, вы почувствуете сытость, а это предотвратит переедание на протяжении дня.

