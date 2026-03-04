Нутрициолог объяснила, как подобрать кефир, чтобы получить от него пользу.

Кефир считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов, однако он подходит не всем. Врач-терапевт и нутрициолог Александра Билаш рассказала УНИАН, какой кефир лучше для кишечника, кому лучше избегать этого продукта и стоит ли пить его на ночь.

Какой кефир полезнее - как выбрать продукт

По словам специалиста, кефир - один из самых популярных кисломолочных продуктов в Украине. В частности, его рекомендуют для пищеварения, иммунитета, восстановления после антибиотиков и даже для снижения веса.

"Кефир - это ферментированный молочный продукт, который содержит пробиотические культуры полезных бактерий и положительно влияет на микробиом кишечника. Он также является источником белка высокой биологической ценности, кальция и витаминов группы B, а также содержит небольшое количество органических кислот, которые способствуют пищеварению", - говорит она.

Врач объяснила, какой кефир полезнее, чтобы вы приобрели в магазине лучший продукт. Белаш рекомендует обращать внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего, желательно, чтобы состав был как можно проще - только молоко и закваска, без лишних добавок. Также среди его составляющих лучше избегать сахара, искусственных ароматизаторов или красителей, чтобы продукт сохранял свои полезные свойства.

Нутрициолог подчеркнула, что придирчивым стоит быть и к срокам хранения: слишком длительный срок может свидетельствовать о присутствии консервантов или других примесей, тогда как натуральный кефир обычно имеет более короткий срок годности.

Какой кефир лучше пить на ночь и в течение дня - кому нельзя так делать

Специалист не рекомендует своим пациентам пить кефир на ночь, особенно тем, кто имеет инсулинорезистентность, потому что кефир имеет относительно высокий инсулиновый индекс (показатель того, насколько сильно продукт стимулирует выделение инсулина после его употребления), а во второй половине дня ткани хуже реагируют на инсулин и поэтому поздний прием кефира гарантирует повышенный инсулин ночью.

Прежде чем думать, какой кефир выбрать, нужно четко понимать, что он вам не навредит. Как подчеркнула Билаш, людям с выраженной лактазной недостаточностью (когда даже небольшое количество лактозы может вызвать вздутие, боль, диарею) следует избегать этого продукта в своем рационе. Также не желательно употреблять кефир при обострении гастрита или язвенной болезни, ведь кислотность этого продукта может усиливать дискомфорт.

"При синдроме раздраженного кишечника (СРК) возможна индивидуальная реакция, особенно при чувствительности к FODMAP. А вот при аллергии на белок коровьего молока - кефир вообще противопоказан", - добавила врач.

Какой кефир пить при похудении - мнение специалиста

Рассказывая о том, какой кефир лучше пить при похудении, Билаш объяснила, что сам по себе кефир не является волшебным средством для снижения веса, ведь ни один продукт не "сжигает жир". Если человек переходит на рацион, состоящий преимущественно из кефира, вес действительно может уменьшиться, но это происходит из-за резкого ограничения калорий, а не из-за самого продукта.

В то же время такое похудение нельзя назвать здоровым, говорит эксперт. Монодиеты или резкое сокращение рациона приводят к дефициту белка, жиров, витаминов и минералов, могут замедлять обмен веществ, провоцировать потерю мышечной массы и последующий быстрый набор веса после возвращения к привычному питанию.

Здоровое похудение, по мнению врача, возможно только при условии умеренного и сбалансированного дефицита калорий, отмечает она.

справка Александра Билаш Врач-терапевт, нутрициолог Член Ассоциации превентивной и антиэйджинг медицины. Работает со снижением веса, как с эстетической целью, так и с позиции метаболического здоровья. Специализируется на анемиях и дефицитных состояниях, нарушениях работы ЖКТ, хронических заболеваниях, коррекции метаболических нарушений. Сопровождение пациентов от диагностики до стабильного результата.

