Врач рассказала, каковы могут быть причины чрезмерного потоотделения и как с этим бороться.

Даже когда погода не сулит потепление, многие люди замечают, что под мышками, на ладонях или стопах появляется пот. Врач-дерматовенеролог медицинской сети "Добробут" Анна Лозян в комментарии УНИАН объяснила, почему так происходит, когда это сигнализирует о патологии и что помогает уменьшить потоотделение.

В чем причина гипергидроза – что говорит наука

По словам врача, иногда – это вполне нормально. Человек может слишком тепло одеться, укутаться в свитера, и тогда потливость – естественная реакция организма, который стремится восстановить терморегуляцию. Однако существуют состояния, когда человек потеет, даже если он одет по погоде. Тогда уже можно говорить о возможной патологии.

Как говорит Анна Лозян, чаще всего повышенная потливость проявляется под мышками, на ладонях, стопах, иногда над верхней губой или на спине. Одной из причин может быть первичный гипергидроз подмышек (или другой части тела) – состояние, когда человек сильно потеет без очевидных причин:

Видео дня

"Например, у детей могут настолько потеть ладони, что намокает тетрадь и становится сложно писать. Взрослые избегают рукопожатий из-за постоянно влажных рук".

Она добавила, что современная наука пока не имеет четкого ответа о причинах появления первичного гипергидроза, однако это состояние поддается лечению.

Также потоотделение могут усиливать стресс, некоторые медикаменты или гормональные изменения – в частности в подростковом возрасте или в период климакса.

Врач уточнила, что в случае осложнений от приема медикаментов потливость может возникать в нетипичных зонах – например, на спине или животе. А во время стресса, когда в организме повышается уровень адреналина и кортизола, потовые железы активируются обычно в нормальных для этого местах.

Также важную роль играет масса тела. "Если человек имеет избыточный вес, кожные складки могут тереться друг о друга, в этих местах повышается влажность, кожа потеет, что в свою очередь стимулирует еще более активное потоотделение", – отметила специалист.

Сильно потеют подмышки – что делать в домашних условиях

Обычно, когда люди не знают, что делать, если очень сильно потеют подмышки, они покупают специальные спреи и антиперспиранты. Анна Лозян соглашается, что это действительно эффективное средство от потливости подмышек, но при этом напоминает об их отличии от дезодорантов:

"Это специальные средства, которые обычно наносят вечером на чистую и сухую кожу перед сном, и действуют они иначе: блокируют работу потовых желез, обычно на 24–48 часов".

В то же время медик отмечает, что пользоваться ими ежедневно бесконтрольно нельзя. В идеале их также должен назначать врач, а при самостоятельном использовании нужно строго соблюдать инструкцию.

В первые недели обычно используется интенсивная схема, после чего переходят на поддерживающий режим (например, раз в неделю). Чрезмерное использование может вызвать сухость кожи, раздражение или контактный дерматит.

Можно ли бороться с гипергидрозом народными методами

Врач не рекомендует использовать "домашние средства", такие как сода, мазь Вишневского или салициловый спирт. По ее словам, они не блокируют потовые железы, а только подсушивают кожу:

"При регулярном применении они могут пересушивать кожу, вызывать раздражение и дерматит".

Единственным относительно безопасным вариантом врач называет протирание отварами ромашки или шалфея, но их эффективность при гипергидрозе минимальна.

Какой препарат устраняет потливость – помогают ли инъекции ботокса

Врач отметила, что инъекции ботулотоксина – едва ли не самое эффективное средство от пота подмышек, которое даже входит в протоколы лечения гипергидроза:

"Перед процедурой проводят специальную пробу, чтобы определить участки с наиболее активным потоотделением и в эти зоны вводят препарат".

Концентрация "ботокса", конечно, меньше, чем требуется для косметических процедур, поэтому эффект, по словам эксперта, длится в среднем 6–8 месяцев, после чего процедуру можно повторить.

"Этот метод считается абсолютно безопасным. Обычно его рекомендуют применять с 18 лет, но в некоторых случаях процедуру могут проводить немного раньше, с согласия родителей", – говорит дерматовенеролог.

Единственное, о чем она предупреждает, – это то, что весь процесс может быть болезненным. Но перед процедурой врачи наносят на кожу специальный анестезирующий крем, который немного смягчает боль.

Лазер и хирургические операции

По словам дерматолога, хирургические и лазерные методы борьбы с чрезмерным потоотделением достаточно радикальны. Потовые железы расположены глубоко в коже, поэтому их полное удаление требует значительного вмешательства и является травматичным для тканей.

"Существует хирургическая процедура под названием симпатектомия. Она не удаляет сами железы, а разрушает нервные сплетения вокруг них. Но это делают в крайних случаях, когда пациент пробовал все другие методы и ничего не помогло, а чрезмерное потоотделение сильно портит ему жизнь", – объясняет врач.

При этом она сразу же добавляет, что такой метод не используют массово и что это – радикальное решение.

Может ли гипергидроз подмышек быть симптомом других заболеваний

По словам врача, чрезмерная потливость действительно может быть симптомом различных заболеваний, в частности нарушений работы щитовидной железы, когда вырабатывается чрезмерное количество ее гормонов.

Также гипергидроз подмышек может сопровождать сахарный диабет, некоторые инфекционные болезни, а в редких случаях – онкологические заболевания, особенно если опухоль затрагивает участки мозга вблизи гипоталамуса, который отвечает за терморегуляцию:

"Но если потливость связана с серьезной органической патологией, обычно есть и другие симптомы".

Это может быть учащенное сердцебиение, постоянно повышенная температура, резкое похудение, дрожь. То есть только потливость не является отдельным симптомом, по которому можно установить наличие других болезней.

Поэтому и универсального пакета анализов быть не может. По мнению специалиста, лучше обратиться сначала к дерматологу или терапевту, которые оценят симптомы и назначат необходимые анализы.

Обычно назначают анализы на ТТГ, Т3, Т4 (для оценки функции щитовидной железы), уровень сахара в крови, общий анализ крови и биохимию. Другие обследования подбирают индивидуально, в зависимости от сопутствующих симптомов.

справка Анна Лозян Детский и взрослый дерматовенеролог, трихолог медицинской сети «Добробут» Член Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Активно участвует в конференциях и курсах повышения квалификации по дерматоскопии и дерматологии. Занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи и волос, удалением новообразований, лечением дерматитов, акне, псориаза, грибковых поражений, а также коррекцией пигментации и сосудистых изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: