Компания-производитель вакцины еще проводит клинические испытания.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил о вакцинации от коронавируса младенцев и детей младшего возраста. Для этих целей намерены использовать вакцину, которую производит Pfizer/BioNTech.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что компания-производитель проводит клинические испытания, в ходе которых должны выяснить, можно ли снизить возраст вакцинации с пяти лет до шести месяцев. Предварительные исследования продемонстрировали, что вакцинированные дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет не имеют проблем.

Компания проверяет реакцию организма детей младше пяти лет на схему из трех мини-доз. Предыдущие исследования показали, что две дозы вакцины у детей от 6 до 24 месяцев вызывали сильный иммунный ответ, но были менее эффективными, чем у детей от 2 до 5 лет. Ожидается, что вакцинация детей может начаться уже к апрелю.

По данным Worldometers, с начала пандемии и по состоянию на 13 января в Израиле подтверждено 1 миллион 636 тысяч случаев COVID-19. Среди всех заболевших почти 1,4 миллиона выздоровели, но 8290 человек умерли.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 046 новых случаев COVID-19. При этом госпитализированы 1676 человек, умер 191 пациент, а выздоровели 7202.

Кроме этого, проведено тестов за сутки - 79 047.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера 102 тыс. 580 украинцев получили прививки от COVID-19:

первую дозу 33 тыс. 452 человека;

вторую дозу – 53 тыс. 342;

дополнительную дозу - 749 человек;

бустерную – 15 тыс. 037 человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 909 тыс. 168 человек, из них получили две дозы – 14 млн 152 тыс. 238.

Читайте такжеНСЗУ начинает контрактование медицинских COVID-учрежденийДополнительную дозу получили 8 тыс. 088 людей, бустерную дозу – 56 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 125 тыс. 670 прививок.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

27 октября в Украине разрешили прививать против COVID-19 всех детей от 12 лет, а не только тех, кто относится к группам риска, как было раньше. Чтобы вакцинировать ребенка, с собой родителям надо иметь свои документы и свидетельство о рождении ребенка.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

5 января в Минздраве объяснили, как получить бустерную дозу вакцины от коронавируса людям в возрасте от 60 лет.

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