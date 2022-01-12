Чем отличается бустерная доза от ревакцинации, кому стоит её делать и можно ли повторно привиться другим препаратом - отвечаем на сложные вопросы.

В 2022 году совершеннолетние вакцинированные украинцы смогут получить дополнительную дозу вакцины. Бустерная доза усиливает иммунитет и может дать дополнительную защиту от распространенного штамма "Омикрон". УНИАН разобрался, кому и зачем нужна бустерная доза, как её получить и как будут работать документы после третьей прививки.

Бустерная доза, дополнительная вакцина и ревакцинация: в чем разница

Следует различать бустерную и дополнительную вакцинацию, а также ревакцинацию.

Дополнительная доза вакцины рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух доз для полной защиты организма. К ним относятся люди с ВИЧ/СПИД, онкобольные, пациенты с иммунодефицитом или на иммунной терапии.

Бустерная доза вакцины будет полезна всем, кто вакцинировался двумя дозами. Эффективность любой вакцины снижается со временем, а бустерная прививка усиливает этот эффект и увеличивает количество антител. Это дополнительная защита иммунитета.

Ревакцинацию от коронавируса проводят спустя длительное время после первой вакцины, когда иммунитет к коронавирусу сильно ослабевает. В случае ревакцинации пациенту вводят две вакцины с перерывом в 21 день, а не одну.

Кому и когда стоит колоть бустерную дозу

Бустерную дозу по желанию могут ставить все совершеннолетние привитые двумя дозами украинцы. Также получить такую прививку могут те, кто переболел коронавирусом, или привитые незарегистрированным в Украине препаратом.

Рекомендованный период для введения бустерной дозы - 6-9 месяцев с момента вакцинации. Люди, которым ставили дополнительную дозу, могут получить бустерную чуть раньше - через 3-6 месяцев. Если человек переболел коронавирусом, то ставить бустерную дозу стоит не раньше, чем через месяц после выздоровления.

Как получить бустерную вакцинацию

Бустерную вакцину можно получить так же, как и основную - в городской больнице через семейного врача или в пунктах вакцинации. Записаться на прививку можно через сервис helsi.me, а можно вакцинироваться и без записи в порядке живой очереди.

Найти ближайший пункт вакцинации можно по ссылке.

Бустерная доза вакцины: противопоказания

Главным противопоказанием к бустерной дозе является аллергия или тяжелая реакция на основную вакцину. Таким пациентам перед получением бустерной вакцины нужно проконсультироваться с врачом.

Временные противопоказания к бустерной дозе такие:

острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся температурой 38° и выше;

коронавирус;

химиотерапия при онкологии;

иммунодефицит и аутоиммунные заболевания;

в некоторых случаях - беременность (нужна консультация врача).

Каким препаратом можно ставить бустерную дозу

Вакцинироваться бустерной дозой можно любым препаратом, независимо от того, какой была основная вакцина. Министерство здравоохранения рекомендует выбирать для бустерной вакцины препараты Moderna или Comirnaty от Pfizer. По результатам исследований, они дают самую лучшую защиту.

Защитит ли бустерная вакцина от штамма Омикрон - сложный вопрос. Возможно, скоро будет разработана вакцина, которая эффективна именно против этого штамма.

COVID-сертификат после бустерной дозы

Примерно в конце января в приложении Дія появится возможность сгенерировать новый сертификат после получения бустерной дозы. Он будет зеленым, как и основной, и будет иметь такие же характеристики. Такой документ действует 270 дней (9 месяцев). Бумажный сертификат можно будет получить у семейного врача.

В сертификате будет указана дата введения бустерной дозы и название препарата. Люди, которые получили бустерную прививку препаратом Pfizer, получат сертификат о прививке этим препаратом. В таком случае они смогут въезжать в страны, требующие от туристов прививки от Pfizer (даже если основная прививка была от другого производителя).

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