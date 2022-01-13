В Украине за сутки выявили 10 046 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 590 детей и 255 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1676 человек; зафиксировано 191 летальный случай; выздоровели 7202 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 047.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 727 034 человека;
- выздоровели - 3 537 826 человек;
- летальных исходов - 97 928;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 071 469.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 997;
Винницкая область - 510;
Волынская область - 88;
Днепропетровская область - 362;
Донецкая область - 354;
Житомирская область - 367;
Закарпатская область - 413;
Запорожская область - 222;
Ивано-Франковская область - 983;
Киевская область - 376;
Кировоградская область - 64;
Луганская область - 98;
Львовская область - 949;
Николаевская область - 174;
Одесская область - 508;
Полтавская область - 431;
Ровенская область – 273;
Сумская область - 510;
Тернопольская область - 389;
Харьковская область - 560;
Херсонская область - 95;
Хмельницкая область - 367;
Черкасская область - 293;
Черновицкая область - 313;
Черниговская область - 350.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине вчера 102 тыс. 580 украинцев получили прививки от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.
Первую дозу получили 33 тыс. 452 человека, вторую дозу – 53 тыс. 342, дополнительную дозу - 749 человек, бустерную – 15 тыс. 037 человек.
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 909 тыс. 168 человек, из них получили две дозы – 14 млн 152 тыс. 238.
Дополнительную дозу получили 8 тыс. 088 людей, бустерную дозу – 56 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 125 тыс. 670 прививок.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернуюдозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.