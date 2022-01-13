Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Ивано-Франковской области.

В Украине за сутки выявили 10 046 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 590 детей и 255 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1676 человек; зафиксировано 191 летальный случай; выздоровели 7202 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 047.

Читайте такжеВ правительстве ожидают, что 2022-й станет годом завершения пандемии COVID-19

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 727 034 человека;

выздоровели - 3 537 826 человек;

летальных исходов - 97 928;

проведено ПЦР-тестирований - 17 071 469.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 997;

Винницкая область - 510;

Волынская область - 88;

Днепропетровская область - 362;

Донецкая область - 354;

Житомирская область - 367;

Закарпатская область - 413;

Запорожская область - 222;

Ивано-Франковская область - 983;

Киевская область - 376;

Кировоградская область - 64;

Луганская область - 98;

Львовская область - 949;

Николаевская область - 174;

Одесская область - 508;

Полтавская область - 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область - 510;

Тернопольская область - 389;

Харьковская область - 560;

Херсонская область - 95;

Хмельницкая область - 367;

Черкасская область - 293;

Черновицкая область - 313;

Черниговская область - 350.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера 102 тыс. 580 украинцев получили прививки от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

Первую дозу получили 33 тыс. 452 человека, вторую дозу – 53 тыс. 342, дополнительную дозу - 749 человек, бустерную – 15 тыс. 037 человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 909 тыс. 168 человек, из них получили две дозы – 14 млн 152 тыс. 238.

Дополнительную дозу получили 8 тыс. 088 людей, бустерную дозу – 56 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 125 тыс. 670 прививок.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернуюдозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.