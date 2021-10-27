Отмечается, что всех желающих детей прививают только Pfizer и нужно иметь направление педиатра.

В Украине разрешили прививать от COVID-19 детей 12+. Всех желающих, а не только тех, кто принадлежит к группам риска, как было раньше.

Как говорится в сюжете ТСН, поликлиники уже получили разъяснения от Минздрава. Детей прививают только Pfizer и нужно иметь направление педиатра.

Корреспондент ТСН Яков Носков из Запорожья уже привил свою 13-летнюю дочь Олю и согласился поделиться, как это было. Журналист сразу отметил, что никто не заставлял ребенка делать прививку, это было ее сознательное решение, потому что видит, что происходит в Украине с заболеваемостью на коронавирус.

Читайте такжеКомаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса (видео)

Отец с дочкой приехали в обычную коммунальную поликлинику. Из-за того, что их педиатр был в отпуске, журналист отвел ребенка к заведующей. Она изучила медицинскую карту девочки, пересмотрела справку о наличии прививок (форма 063) и через несколько минут выписала справку о том, что в Оли нет никаких противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

"С этой справкой мы сразу решили попытать счастья и поехали в центр вакцинации. Я немножко волновался, потому что совсем недавно там были огромные очереди, когда люди массово хлынули туда за вакциной. Так что каких-то надежд не было. Но когда мы туда приехали, то людей там практически не было. Я заполнил небольшую анкету для взрослых, в которой зафиксировал свое разрешение прививать ребенка", - рассказал корреспондент ТСН.

Как он отметил, с собой родителям надо иметь свои документы и свидетельство о рождении ребенка.

"Ребенку сделали прививку. Она чувствовала себя абсолютно нормально", - подчеркнул отец.

Напомним, в Украине приказом Минздрава от 17 июля утверждены рекомендации по возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В США вакцина Pfizer уже разрешена детям в возрасте от 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко