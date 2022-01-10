Медики отмечают, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

В Израиле зафиксировали первый случай миокардита при коронавирусе "Омикрон".

Как пишет Times of Israel, врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", - рассказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

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Медик отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.

В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" не так безобиден, как считалось раньше. В ВОЗ заявили, что он приводит к госпитализации и смертям.

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