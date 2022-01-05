Запись доступна для украинцев старше 60 лет.

В связи с введением обязательной бустерной дозы вакцины против COVID-19 в Украине открыта онлайн-запись на дополнительные прививки.

Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского электронного портала HELSI.ME.

"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине изменили схемы комбинирования вакцин от COVID-19На дополнительную прививку могут также записаться медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.

Для этого необходимо перейти за ссылкой и выбрать удобный пункт вакцинации, день, время и записаться.

В системе напомнили, что для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

"Все данные о ревакцинальной дозе будут сохранены в приложении Helsi", - добавили в сообщении.

Напомним, COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор все, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия" не ранее последних чисел января, конечно, уже после самой прививки.

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