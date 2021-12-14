Некоторые граждане могут получить дополнительную дозу вакцины через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, каким препаратом они уже привились, отметил главный санитарный врач.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19, если у человека есть для этого медицинские показания, можно получить по направлению от семейного или профильного врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

"Министерство здравоохранения разрешило вакцинацию дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людей, имеющих для этого медицинские показания... Теперь они могут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной привились раньше. Таким образом, иммунная система указанных категорий лиц будет более защищенной от коронавирусной болезни", – сказал Кузин.

По его словам, чтобы получить дополнительную дозу вакцины, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.

Кузин пояснил, что семейный или профильный врач может выдать направление произвольной формы на прививку при наличии медицинских показаний к вакцинации. Важно, что дополнительную дозу можно получить той самой вакциной, которой человек был иммунизирован ранее.

Сделать прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации. Врач вакцинальной бригады должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения как третью дозу.

Кузин также добавил, что действие документа о получении вакцинации против COVID-19 не будет пролонгироваться, то есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы вакцины.

Читайте такжеОколо 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины – КузинНапомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине бустерной вакцинации.

Согласно приказу, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендовано: людям с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко