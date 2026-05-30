Какое масло лучше для салата: диетолог назвал 5 самых полезных

Домашние заправки для салатов считаются одним из самых простых способов улучшить вкус блюда и одновременно повысить его питательную ценность.
Однако, по словам диетологов, выбор масла имеет ключевое значение – разные виды содержат различные сочетания полезных жиров, антиоксидантов и растительных соединений, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет Verywellhealth.
Оливковое масло первого холодного отжима
Оливковое масло первого холодного отжима считается одним из самых полезных вариантов для ежедневного употребления. Оно богато полифенолами, которые обладают противовоспалительным действием и способствуют улучшению работы сосудов.
Исследования показали, что регулярное употребление оливкового масла снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также положительно влияет на уровень холестерина и артериальное давление.
Рапсовое масло
Исследования выявили, что рапсовое масло отличается нейтральным вкусом и способностью снижать уровень общего холестерина и "плохого" холестерина.
Диетологи отметили, что замена обычных жиров на рапсовое масло в салатах, положительно повлияет на здоровье сердца.
Масло авокадо
Масло авокадо содержит большое количество мононенасыщенных жиров и витамин Е. Оно считается перспективным продуктом для поддержки кардиометаболического здоровья, однако научных данных о его влиянии на организм человека пока недостаточно.
Тем не менее предварительные исследования указали на его потенциальную способность улучшать липидный профиль и поддерживать нормальный уровень холестерина.
Масло грецкого ореха
Масло грецкого ореха богато полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, которые могут уменьшать воспаление сосудов и поддерживать их эластичность.
Специалисты отметили его потенциальный кардиопротекторный эффект при регулярном употреблении.
Льняное масло
Льняное масло считается одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот. Оно способствует снижению воспалительных процессов и улучшению липидного обмена.
При этом диетологи подчеркнули, что льняное масло лучше использовать только в холодных блюдах, так как оно не подходит для термической обработки.
Как правильно готовить полезную заправку
Эксперты посоветовали готовить домашние заправки, соблюдая базовое соотношение 3:1 - три части масла на одну часть кислоты (например, лимонного сока или уксуса). Для улучшения текстуры можно добавлять горчицу, йогурт или тахини, а вкус усиливать травами и специями.
По словам специалистов, выбор масла можно подстраивать под вкус и задачу блюда: оливковое - для универсальных заправок, авокадо - для мягкой текстуры, рапсовое - для нейтрального вкуса, ореховое - для насыщенного аромата, льняное - для максимальной пользы в холодных блюдах.
Другие новости о питании
Ранее диетологи назвали 4 сорта хлеба, которые можно есть при сахарном диабете. Они отметили, что людям с диабетом полностью отказываться от этого продукта не стоит.
Кроме того, были названы 5 продуктов, в которых омега-3 намного больше, чем в лососе.