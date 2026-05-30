Как уменьшить боль в коленях и стопах: физиотерапевт назвала 2 эффективные техники ходьбы

Эти техники можно практиковать даже во время прогулки, особенно летом.

Всем известно, что физическая активность полезна для здоровья. Однако боль и дискомфорт являются одними из главных причин, по которым люди избегают двигательной активности, а боль в коленях и подошвенный фасциит – среди самых распространенных проблем, пишет The Independent.

Физиотерапевт и соавтор книги "Ходите: от этого зависит ваша жизнь" Милица Макдавелл говорит, что существуют две простые, хотя и несколько необычные техники ходьбы, которые могут помочь уменьшить боль и дискомфорт в нижней части тела. Речь идет о ходьбе задом наперед и ходьбе босиком.

"Ходьба задом наперед может быть очень полезна для людей с болью в коленях. Часто у таких пациентов слабые четырехглавые мышцы бедра или слабый кор. Ходьба задом наперед меняет схему работы мышц, делая акцент именно на этих более слабых мышечных группах", – пояснила она.

По словам эксперта, для специалистов, работающих на основе доказательной медицины, абсолютно нормально поставить человека с болью в коленях на беговую дорожку и предложить несколько минут ходьбы задом наперед. При этом можно держаться за поручни – это безопасно и легко контролировать темп. Затем можно вернуться к обычной ходьбе.

Физиотерапевт говорит, что такая практика помогает укрепить участки, которым раньше не хватало силы, уравновешивая работу тела и помогая ему функционировать без боли. Однако важно выполнять это в безопасной и контролируемой среде, например на беговой дорожке или специальной дорожке для ходьбы.

Чтобы уменьшить боль в коленях, Макдавелл советует добавлять небольшое количество ходьбы задом наперед к своим обычным прогулкам.

"Если вы идете на 20-минутную прогулку, можно попробовать две-три минуты пройти задом наперед", – говорит она.

Кому нужно ходить босиком

Тем, кто страдает от боли в пятке или подошвенного фасциита, эксперт советует еще одну такую же простую и доступную практику.

"Еще одна вещь, которая очень удивляет людей: если у вас болит пятка, есть проблемы с подошвенным фасциитом или другими нарушениями подошвенной фасции, очень полезной может быть ходьба босиком", – пояснила она.

По ее словам, на первый взгляд это совершенно нелогично, ведь кажется, что когда болит стопа, нужно носить массивную обувь с хорошей амортизацией.

"Но интересно то, что исследования в этой сфере показывают: когда мы ходим босиком, мы ставим стопу на поверхность мягче. Очень часто люди с проблемами подошвенной фасции ступают слишком жестко и носят очень узкую обувь, из-за чего мышцы стопы почти не работают. А если мышцы не работают, ткани перегружаются, и в стопе возникает настоящая мучительная "воспалительная борьба", – говорит физиотерапевт.

Макдавелл отметила, что исследования в этой сфере в основном касаются ходьбы по мягким поверхностям, таким как трава. Поэтому, если вы хотите попробовать ходить босиком, выбирайте место, которое будет безопасным и комфортным для ваших стоп.

