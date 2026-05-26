Какой хлеб можно есть при сахарном диабете: диетологи назвали 4 вида

Людям с диабетом полностью отказываться от этого продукта не стоит.

Диетологи назвали полезные виды хлеба для людей, которые следят за уровнем сахара в крови, и объяснили, почему полностью отказываться от этого продукта не стоит.

Специалисты отметили, что хлеб сам по себе не является "вредным" продуктом, а реакция организма зависит от его состава, степени обработки и сочетания с другими продуктами, пишет Prevention.

Диетолог Саманта Петерсон объяснила, что многие люди ошибочно считают хлеб главным врагом при диабете или преддиабете. Но на самом деле, правильно подобранный хлеб вполне может стать частью сбалансированного и сытного рациона.

Видео дня

Эксперты рекомендовали выбирать хлеб из 100% цельного или пророщенного зерна. Такой продукт содержит больше клетчатки, которая помогает замедлить усвоение глюкозы и избежать резких скачков сахара в крови.

Диетолог Мишель Рутенштейн посоветовала обращать внимание на содержание клетчатки – не менее трех граммов на ломтик. Кроме того, в составе на первом месте должны быть указаны цельнозерновая или цельнопшеничная мука.

Среди лучших вариантов диетологи назвали:

цельнозерновой хлеб с семенами;

хлеб из пророщенной пшеницы;

цельнозерновой ржаной хлеб;

цельнозерновой хлеб на закваске.

По словам диетологов, плотный хлеб с зернами и семенами переваривается медленнее, лучше насыщает и помогает дольше сохранять стабильный уровень сахара.

Диетологи также подчеркнули, что хлеб не стоит есть отдельно. Чтобы минимизировать скачки сахара, его рекомендуют сочетать с белком и полезными жирами.

Лучшие комбинации:

яйца и авокадо;

индейка или курица с овощами;

арахисовая или миндальная паста;

творог;

салат с тунцом;

соусы на основе греческого йогурта.

Специалисты посоветовали есть медленно и тщательно пережевывать пищу, поскольку это также помогает организму лучше регулировать уровень сахара в крови.

Другие новости о питании при диабете

Ранее диетологи назвали 5 продуктов, которыми можно ужинать при сахарном диабете. Специалисты отметили, что в идеале вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Также сообщалось, что для нормального уровня сахара в крови диетологи рекомендовали включить в рацион один сезонный овощ. Особую роль в этом продукте играет пребиотическая клетчатка, которая замедляет всасывание глюкозы в кровь.

Вас также могут заинтересовать новости: