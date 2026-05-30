Диетолог назвала 7 'полезных' завтраков, которые на самом деле повышают уровень сахара в крови

Многие продукты для завтрака, которые позиционируются как полезные, все равно могут повышать уровень сахара в крови, пишет Verywell Health.

Обычно это происходит с продуктами, богатыми углеводами и добавленными сахарами, а также с низким содержанием белка, клетчатки и жиров, говорит диетолог Сара Анзловар.

Поэтому издание собрало список из 7 популярных завтраков, которые на самом деле вредят здоровью.

Овсянка

Одной из главных опасностей, о которых говорит сертифицированный диетолог, является обычная овсянка. Она является цельнозерновым продуктом, который обеспечивает клетчатку и питательные вещества, такие как железо и витамины группы B. Однако она богата углеводами и имеет низкий уровень двух ключевых питательных веществ, которые поддерживают баланс сахара в крови – белка и жиров.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, рафинированные и чистые углеводы без надлежащего баланса быстро провоцируют гликемические колебания.

"Если есть отдельно, они могут повышать уровень сахара в крови", – предупреждает специалист. Ситуацию усугубляет ароматизированная овсянка, которая содержит около 12 граммов добавленного сахара.

Хлопья и маффины

В список неожиданных угроз попали и популярные сухие хлопья. Даже те из них, которые маркируются как "полезные", быстро расщепляются в организме.

Подобная проблема возникает и при употреблении английских маффинов, которые часто считают более легкой альтернативой тостам. Обычно их готовят из рафинированной муки, которая быстро переваривается. Добавление варенья только усиливает этот негативный эффект, вызывая резкие скачки глюкозы.

Ароматизированные йогурты и смузи

Также скрытую угрозу представляют ароматизированные йогурты и смузи. Хотя сам по себе йогурт содержит белок и кальций, его сладкие версии часто содержат до 15 граммов добавленного сахара, по информации Министерства сельского хозяйства США (USDA). Со своей стороны, домашние или покупные смузи на основе фруктового сока или с добавлением меда и сиропов способны резко поднять уровень сахара, если в них недостаточно жиров и белка.

Батончики и гранола

Завтраковые батончики в среднем содержат 9–13 граммов сахара и изготавливаются из бедных клетчаткой рафинированных зерен. Гранола, несмотря на наличие орехов и семян, часто перегружена подсластителями, сухофруктами или шоколадом.

По результатам научной оценки в Iran Journal of Public Health, такое соотношение макронутриентов существенно увеличивает общую нагрузку углеводов и нарушает здоровый баланс утром.

Для безопасного завтрака эксперт советует всегда добавлять в блюда надежные источники белка (яйца, творог), полезные жиры и избегать готовых подслащенных продуктов.

Ранее УНИАН писал о 9 замороженных продуктах, которые действительно полезны для сердца. Диетологи включили в список чернику, клубнику, форель, лосось, шпинат, брокколи и т. д. Главное их преимущество – отсутствие соли, большое количество которой наносит вред сердечно-сосудистой системе.

