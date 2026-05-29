Что происходит с организмом, если пить чай каждый день: объяснение диетолога

Различные сорта чая полезны благодаря содержанию полифенолов и других соединений.

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, и исследования показывают, что он может приносить пользу не только тем, что восполняет запасы воды в организме и дает ощущение комфорта. Регулярное употребление чая снабжает организм полифенолами и другими соединениями, которые улучшают здоровье кишечника, метаболизм и настроение. Об этом пишет Health.

Автор статьи, диетолог Линдси ДеСото объяснила, почему благодаря чаю кишечник может работать лучше. По ее словам, напиток богат антиоксидантными соединениями, которые называются полифенолами. Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, показало, что полифенолы чая могут способствовать увеличению количества таких полезных бактерий, как Bifidobacterium и Lactobacillus, одновременно подавляя рост некоторых вредных бактерий. Это может поддерживать более здоровый микробиом кишечника.

Соединения, особенно те, что содержатся в зеленом чае, могут также способствовать образованию короткоцепочечных жирных кислот (SCFA). Они снабжают энергией клетки кишечника, помогают регулировать воспаление и укрепляют кишечный барьер. Об этом говорится в другом исследовании – оно вышло на страницах Food Research International.

В издании отмечается, что здоровый микробиом кишечника играет важную роль в пищеварении, регуляции воспаления, работе иммунной системы и даже настроении. Это часто называют "осью кишечник-мозг" – системой связи между кишечником и мозгом. Согласно исследованиям, дисбаланс микробиома может вызывать такие состояния, как ожирение, диабет 2 типа, тревожность и депрессия.

Метаболизм может ускориться

Как пояснила ДеСото, зеленый, черный чаи, а также чай улун, могут поддерживать обмен веществ. В частности, зеленый чай богат антиоксидантами-катехинами, особенно эпигаллокатехин галлатом (EGCG), который может способствовать сжиганию жира.

Черный чай, отметила эксперт, содержит соединения теафлавины и теарубигины, которые могут помочь уменьшить количество жира в организме, включая висцеральный жир – тот, что накапливается глубоко в брюшной полости вокруг органов. Некоторые данные свидетельствуют о том, что полифенолы черного чая могут быть даже более эффективными для контроля веса, чем полифенолы зеленого чая, хотя для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Чай улун содержит полифенолы, которые могут помогать организму эффективнее использовать жир в качестве источника энергии. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление этого чая в течение двух недель повышало окисление жиров – процесс их расщепления для получения энергии.

Эти виды чая также содержат кофеин, который может немного увеличивать количество калорий, сжигаемых организмом.

Как отметило издание, несмотря на такие многообещающие результаты исследований, чай не является "быстрым решением" для похудения или ускорения метаболизма. Наиболее важными остаются качество питания, сон, уровень стресса, физическая активность и образ жизни.

Настроение и здоровье мозга могут улучшиться

Зеленый и черный чай содержат кофеин и L-теанин – аминокислоту, которая естественным образом присутствует в чайных листьях. Хотя исследования пока ограничены, L-теанин может способствовать ощущению спокойствия и сосредоточенности, особенно в сочетании с кофеином, говорит ДеСото.

По ее словам, зеленый чай и его компоненты, включая L-теанин и EGCG, могут помогать уменьшать симптомы плохого настроения, особенно проявления депрессии. В исследованиях также сообщалось об улучшении при тревожности, стрессе и проблемах со сном, хотя необходимы дополнительные научные данные.

Некоторые люди отмечают, что чай помогает им чувствовать себя спокойнее или лучше концентрироваться в течение дня. В то же время реакция может отличаться в зависимости от чувствительности к кофеину и вида чая, подчеркнули в издании.

Риски

Чай в целом считается безопасным для большинства людей, однако автор напомнила о нескольких моментах, которые следует учитывать.

Некоторые виды чая содержат кофеин, который у части людей может вызывать нервозность, тревожность, головную боль, проблемы со сном или дискомфорт в пищеварении. Если вы чувствительны к кофеину, лучшим выбором могут быть травяные чаи, например, ромашковый, мятный, имбирный или ройбуш.

Употребление большого количества чая может ухудшать усвоение железа, особенно если пить его во время еды. Это может быть особенно важно для людей с дефицитом железа или тех, у кого повышен риск низкого уровня железа.

Некоторые бутилированные или подслащенные чайные напитки могут содержать много добавленного сахара, что способно нивелировать часть потенциальной пользы для здоровья.

Ранее УНИАН писал о чае №1, который улучшает работу мозга. Эксперты по питанию говорят, что лучше всего на когнитивные функции влияет зеленый чай, и это подтверждено значительным количеством исследований. Пользу напитка для мозга обеспечивают катехины, особенно EGCG, а также L-теанин и небольшое количество кофеина. Это сочетание поддерживает спокойную концентрацию, ясность ума и долгосрочное здоровье мозга, чего не могут большинство других чаев.

