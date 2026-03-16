Диетологи назвали самое полезное масло для приготовления пищи

Это масло принесет пользу как здоровью в целом, так и сердечно-сосудистой системе в частности.

Некоторые виды масла содержат особенно много ненасыщенных жиров, которые полезны для организма при регулярном употреблении.

По мнению диетологов, первое место занимает оливковое масло первого отжима, пишет Marthastewart. Они объяснили, почему оливковое масло первого холодного отжима является самым полезным для приготовления еды.

По словам диетолога Кейси Ваврек, оливковое масло первого холодного отжима лучше всего подходит для приготовления пищи на слабом и среднем огне.

Поддерживает здоровье сердца

Большая часть жиров в оливковом масле первого холодного отжима - это мононенасыщенные жиры, которые по словам Ваврек, снижают "плохой" холестерин. Это уменьшает образование бляшек в артериях и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметила специалист.

Кроме того, мононенасыщенные жиры уменьшают воспаление, метаболический и окислительный стресс, что способствует оздоровлению кровеносных сосудов.

Снижает воспаление

"Мононенасыщенные жиры в оливковом масле, особенно олеиновая кислота, уменьшают воспаление", - отметила диетолог Киран Кэмпбелл.

По ее словам, оливковое масло первого холодного отжима также содержит полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она отметила, что полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, который тесно связан с воспалением.

Ваврек отметила, что это важно, поскольку хроническое воспаление связано с заболеваниями сердца и диабетом.

Снижает окислительный стресс

"Оливковое масло содержит антиоксиданты, такие как витамин Е (токоферолы), олеуропеин и гидрокситирозол. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая окислительный стресс и защищая липиды, белки и ДНК от повреждений", – отметила Ваврек и добавила, что они также помогают снизить хроническое воспаление, поддерживают здоровье сердца и улучшают функцию кровеносных сосудов.

Улучшает работу мозга

Употребление оливкового масла первого холодного отжима также полезно для мозга. Как установили исследования, мононенасыщенные жиры и полифенолы в масле защищают клетки от окислительного повреждения и поддерживают здоровый кровоток к мозгу.

Исследования показали, что диеты, богатые оливковым маслом, такие как средиземноморская, связаны с улучшением когнитивных функций и снижением риска когнитивных нарушений с возрастом.

"Хотя оливковое масло по-прежнему является высококалорийным продуктом, сочетание полезных жиров и антиоксидантов, обеспечивает защитные преимущества, выходящие за рамки здоровья сердца", – сказала Кэмпбелл.

Она посоветовала использовать оливковое масло первого холодного отжима как разумную замену, а не просто как добавку.

Сколько нужно есть оливкового масла

Рекомендуется употреблять 1-2 ст л оливкового масла первого отжима, сказала Ваврек:

"Это количество связано с улучшением здоровья сердца, снижением воспаления и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний при использовании вместо насыщенных жиров в рамках здорового питания".

