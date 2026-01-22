Что пить, чтобы снять стресс и тревогу без таблеток: ученые назвали 9 напитков

Есть известные чаи, которые снижают тревожность и успокаивают, ноо есть и другие напитки, которые помогают успокоить нервы.

Выбор напитков в течение дня способен снизить уровень стресса, уменьшить симптомы тревоги и принести чувство спокойствия.

Доказано, что зеленый чай снижает тревожность, а ромашковый часто используется для успокоения перед сном, пишет Verywellhealth. Но есть и другие напитки, которые могут помочь успокоиться.

1. Смузи и соки с фруктами и овощами

Многие фрукты и овощи, снижающие стресс, можно добавлять в смузи или употреблять в виде соков.

Авокадо содержит витамины группы В, магний, омега-3 жирные кислоты и другие питательные вещества, которые помогают снизить уровень тревожности и стресса.

Черника богата антиоксидантами, которые помогают уменьшить тревожность, стресс и другие проблемы с психическим здоровьем.

Шпинат, капуста кале и другие листовые овощи также облегчают стресс и тревожность, поскольку они богаты кальцием.

Апельсины и другие цитрусовые богаты витамином С, который улучшает настроение.

При покупке соков обязательно проверяйте этикетки на наличие в напитке добавленного сахара, так как он может усиливать симптомы стресса и тревожности.

2. Пробиотические напитки

Кишечная микробиота играет решающую роль в психическом здоровье, включая стресс и тревогу, поэтому употребление напитков с пробиотиками будет полезно.

К таким напиткам относятся кефир, комбуча и другие ферментированные напитки.

3. Молоко из орехов и семян

Молоко из орехов и семян богато питательными веществами, которые помогают снизить уровень стресса и тревоги, такими как витамин Е, цинк, магний и витамин D. Кроме того, было показано, что орехи улучшают настроение и снижают риск депрессии.

4. Чай

Ромашка эффективна в снижении симптомов тревоги. А зеленый чай помогает успокоиться благодаря аминокислоте L-теанину.

Матча - это разновидность зеленого чая. Было доказано, что и она способна бороться со стрессом и т ревогой.

Однако на счет зеленого чая и матчи следует быть осторожным, поскольку эти напитки содержат кофеин, который не все могут употреблять. К тому же, переизбыток кофеина в организме может дать обратный эффект и усугубить стресс и тревогу.

5. Вода

Гидратация необходима для управления стрессом и тревогой. Это особенно важно при употреблении кофеина, поскольку он является мочегонным средством и может вызвать обезвоживание. А обезвоживание, в свою очередь, может вызвать тревогу.

6. Грибной кофе

Грибы, в том числе грибы рейши, могут помочь снизить стресс и депрессию. Существуют альтернативные кофейные смеси, изготовленные из грибов. Хотя эффективность этих продуктов не доказана, некоторые исследования предполагают, что грибы могут приносить пользу.

7. Имбирь и куркума в чае, смузи, ореховом молоке

Куркума и имбирь помогают уменьшить воспаление, что, в свою очередь, снижает уровень стресса и симптомы тревоги. Добавление этих мощных ингредиентов в любимый напиток может улучшить его вкус, одновременно принося пользу физическому и психическому здоровью.

8. Яблочный уксус

Яблочный уксус изготавливается из ферментированных яблок, что делает его пробиотической жидкостью, которая может поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это может снизить уровень стресса и тревоги. Этот уксус можно смешивать с водой и лимонным соком. Побочные эффекты включают расстройство желудка и неприятный вкус, поэтому некоторые принимают его в капсулах.

9. Адаптогенные напитки

Адаптогены - это растения, такие как травы, которые помогают сбалансировать организм, что приводит к широкому спектру преимуществ для здоровья. Покупка адаптогенных напитков или добавление адаптогенов в любимый напиток может помочь справиться со стрессом и тревогой.

Ашваганда и родиола (также известная как золотой корень) - это виды адаптогенов, которые помогают снизить стресс и тревогу.

