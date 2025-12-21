Учеыне отметили, что эффект будет заметен через некоторое время при регулярном употреблении этого масла.

Оливковое масло - основной продукт средиземноморской диеты, известный своими полезными свойствами для сердца и мозга. Ежедневное употребление ложки оливкового масла также может положительно сказаться на артериальном давлении.

Как пишет Verywellhealth, оливковое масло снижает артериальное давление за счет борьбы с окислительным стрессом, улучшения функции эндотелия (эффективности работы кровеносных сосудов) и расслабления кровеносных сосудов.

Одним из главных питательных преимуществ оливкового масла является высокое содержание ненасыщенных "здоровых" жиров. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина, тем самым снижая кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Оливковое масло также содержит полифенолы, антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и предотвращать воспаление. Эти вещества способствуют расслаблению кровеносных сосудов и улучшению функции эндотелия, что крайне важно для снижения высокого кровяного давления.

Исследования показали, что умеренное потребление оливкового масла первого холодного отжима связано с улучшением кровяного давления, особенно когда оно заменяет насыщенные жиры в рационе.

Сколько времени требуется для появления эффекта

Польза для здоровья от оливкового масла проявляется не сразу. Вы заметите эффект снижения артериального давления, если будете включать оливковое масло в рацион постепенно.

Клинические исследования показали, что регулярное умеренное потребление оливкового масла помогает немного снизить высокое артериальное давление в течение нескольких недель. Однако результаты могут варьироваться в зависимости от того, что вы едите, вашей физической активности и исходного артериального давления.

Если у вас высокое кровяное давление, замена менее полезных насыщенных и трансжиров на оливковое масло, поможет поддержать здоровье сердца.

Сколько нужно пить оливкового масла

Достаточно 1-2 столовых ложек оливкового масла (предпочтительно первого отжима), принимаемых регулярно, чтобы улучшить здоровье сердца, а также извлечь пользу для всего организма.

Исследования показали, что оливковое масло помогает:

поддерживать здоровый уровень холестерина;

способствовать насыщению, предотвращая переедание;

обеспечить постоянный источник антиоксидантов для профилактики заболеваний;

поддерживать здоровье кишечника.

Советы по выбору оливкового масла

Не все оливковые масла одинаковы. Оливковое масло первого отжима содержит больше полифенолов и антиоксидантов, чем другие оливковые масла, поэтому это лучший выбор для здоровья сердца.

Также важно выбирать оливковое масло от надежного производителя или с сертификатом подлинности. Некоторые оливковые масла фальсифицируются, то есть в них могут добавляться другие вещества, чтобы снизить их качество - и часто производственные затраты - при одновременном увеличении количества в бутылке.

Как выбрать оливковое масло

Будьте осторожны с оливковыми маслами, которые продаются за дешево. По возможности выбирайте оливковое масло первого холодного отжима. Выбирайте масла, хранящиеся в темных стеклянных бутылках. Ищите масла с датой сбора урожая или "отжима", а не с датой "годности до". Также лучше выбрать то масло, где указан уровень свободных жирных кислот, что указывает на более высокое качество.

