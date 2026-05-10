Что пить на ночь: назван суперпродукт, который 'очищает' кишечник и укрепляет иммунитет

Для приготовления напитка потребуется всего два ингредиента.

Люди, которые заботятся о своей фигуре и правильном функционировании пищеварительной системы, все чаще прибегают к природным методам поддержки организма. Один из продуктов, который регулярно при этом используют, – семена льна. Об этом пишет Rynek Zdrowia.

Как отмечает издание, семена льна считаются "суперпродуктом", поскольку содержат много ценных питательных веществ: белок, витамины группы В, магний, калий, железо, кальций, фосфор.

Кроме того, семена льна также являются источником омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты. Именно благодаря сочетанию клетчатки, полезных жиров и минералов этот продукт часто рекомендуют людям, которые соблюдают диету.

Видео дня

В издании поделились рецептом напитка, приготовленного из семян льна, отметив, что он уже много лет известен как простой способ поддержания работы кишечника.

Чтобы приготовить напиток, нужно столовую ложку молотых семян льна залить горячей водой и дать смеси настояться час-два. За это время она приобретет характерную, довольно густую консистенцию.

"Пищевые волокна играют важнейшую роль в эффективности семян льна. Семена содержат как растворимые, так и нерастворимые волокна, которые по-разному влияют на организм. Нерастворимая клетчатка связывает воду в пищеварительном тракте, увеличивая объем содержимого кишечника. Это может способствовать регулярности стула и помогать уменьшить запоры. Растворимая клетчатка, с другой стороны, замедляет процесс пищеварения, помогая вам дольше чувствовать сытость после еды", – пояснило издание.

В статье подчеркнули, что регулярное употребление семян льна также может помочь поддерживать более стабильный уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Эти свойства связаны с наличием клетчатки и омега-3 жирных кислот.

Как отмечается, семена льна к тому же поддерживают иммунную систему организма. Содержащиеся в них аминокислоты, в частности аргинин и глутаминовая кислота, участвуют во многих процессах в организме.

Однако, предупреждают в издании, при употреблении большого количества клетчатки необходима достаточная гидратация, иначе может возникнуть дискомфорт в пищеварении.

"Употребление слишком большого количества семян льна может привести к вздутию живота, газам, болям в животе и тошноте. Обычно взрослым рекомендуется употреблять не более 20-30 граммов семян льна в день", - говорится в статье.

Ранее УНИАН писал о рецепте дешевого средства для красоты волос и кожи. Им пользовались еще наши бабушки. Главный его ингредиент – дрожжи. Они заслуживают внимания благодаря содержанию витаминов группы В. Последние участвуют в энергетическом обмене, поддерживают нервную систему и необходимы для здоровья кожи и слизистых оболочек. Дрожжи также содержат белок, бета-глюканы и минералы, в частности цинк, селен, магний, железо.

Вас также могут заинтересовать новости: