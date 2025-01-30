В главных ролях киноа, миндальное масло и многое другое.

Термин "суперпродукты" относится к особенно богатым питательными веществами продуктам, которые обеспечивают множество важных преимуществ для здоровья.

Примерами являются орехи, фрукты и овощи. В отличие от свежих продуктов, суперпродукты, которые вы можете хранить в кладовой, не требуют охлаждения. Многие из них могут оставаться свежими в кладовой месяцами, что является еще одной причиной иметь их под рукой, пишет Realsimple.

Семена чиа

Видео дня

Помимо того, что семена чиа являются отличным источником антиоксидантов и минералов, они также богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Зеленый чай

Он обладает впечатляющими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, а согласно исследованиям, может защищать мозг от старения.

Фисташки

Они могут храниться до шести месяцев при комнатной температуре, и лучше всего их хранить в прохладном темном месте, например, в кладовой. Фисташки являются полноценным источником растительного белка, богатого клетчаткой, калием и полезными ненасыщенными жирами. Благодаря своему впечатляющему профилю питания фисташки могут помочь бороться с воспалением в организме и, согласно исследованию, могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Миндальное масло

Поскольку многие орехи считаются суперпродуктами, ореховые масла также считаются чрезвычайно полезными, если только они не содержат слишком много пальмового масла или добавленного сахара. Миндальное масло - одно из самых полезных ореховых масел, которое вы можете купить, и является отличным источником белка, витамина Е и магния.

Баночка миндального масла останется в кладовой не менее пяти месяцев, и ее часто можно употреблять даже после истечения срока годности.

Фарро

Фарро - древнее зерно, которое может храниться в кладовой около шести месяцев. В отличие от белого риса, фарро богато клетчаткой, белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Согласно исследованиям, оно также улучшает здоровье сердца и пищеварение благодаря впечатляющему содержанию клетчатки.

Киноа

Это древняя крупа, и она может храниться в кладовой около года. Киноа также является отличным источником клетчатки и белка. Кроме того, она содержит все девять незаменимых аминокислот и не содержит глютена.

Чечевица

Чечевица и другие бобовые, такие как фасоль и горох, являются основными продуктами в кладовой и могут оставаться свежими три года. Они обеспечивают большое количество клетчатки и насыщающего белка, а также являются отличным источником витаминов группы B, которые помогают клеткам организма правильно функционировать.

Чеснок

Он считается суперпродуктом из-за своих многочисленных полезных для здоровья свойств. Помимо снижения риска сердечных заболеваний и укрепления иммунной системы, чеснок также богат антиоксидантами.

Чтобы извлечь максимальную пользу из чеснока, раздавите, нарежьте или измельчите и оставьте его на 10–15 минут перед приготовлением, чтобы активировать натуральный аллицин - мощное противовоспалительное соединение.

Оливковое масло первого отжима

Оно является источником мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь уменьшить воспаление. Оно также обеспечивает впечатляющее количество полифенолов и витаминов E и K. Если вы храните оливковое масло в прохладном, темном месте, например, в кладовой, оно прослужит несколько месяцев.

Куркума

Это источник антиоксидантов, а также помогает бороться с воспалением. Куркума также может помочь уменьшить симптомы артрита, предотвратить болезнь Альцгеймера и облегчить проблемы с кишечником, такие как пищеварение и изжога. Независимо от того, где вы храните специю, она останется свежей в течение нескольких лет.

Сладкий картофель

На самом деле, батат содержит много витамина А и полон полезных для сердца калия и клетчатки. Даже его содержание углеводов заслуживает упоминания, потому что он состоит из сложных углеводов, которые дольше перевариваются и намного полезнее своих очищенных аналогов. Целый батат продержится в вашей кладовой около месяца.

Водоросли

Воздушные водоросли могут не всем подойти, но если они вам нравятся, подумайте о покупке нори - вида сухих съедобных водорослей, которые обычно используются в суши, чтобы хранить их в кладовке. Они останутся свежими около трех лет и содержат витамин К, фолиевую кислоту, йод и клетчатку.

Миндаль

Эти орехи имеют множество преимуществ, включая улучшение здоровья микробиома кишечника, уменьшение воспаления и помощь в обмене веществ, регуляции сахара в крови и работе мозга.

Арахисовое масло

Как и другие ореховые масла, арахисовое масло богато белком. Оно также содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры и насыщено необходимыми витаминами и минералами, включая впечатляющее количество антиоксидантного витамина Е и магния.

Вас также могут заинтересовать новости: