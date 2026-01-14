Почему хочется сладкого после еды: диетологи назвали одну утреннюю ошибку

Они рассказали о быстром решении, которое способно уберечь от необходимости лезть за очередной конфетой.

Постоянное употребление продуктов с высоким содержанием сахара связано с довольно серьезными проблемами со здоровьем.

Избыток сахара влияет не только на талию - он может влиять на уровень энергии, настроение, гормоны и даже на качество сна, пишет Parade. Кроме того, со временем частые скачки и падения уровня сахара в крови могут привести к истощению, затуманенности сознания и раздражительности, что затрудняет соблюдение здоровых привычек.

Постоянное употребление сладкого также вредно для кишечника, может привести к ожирению, увеличить риск развития деменции и нанести вред здоровью сердца.

Но как заставить организм не чувствовать тягу к сладкому? Иногда вам может казаться, что у вас нет силы воли, но на самом деле тут действуют другие факторы. Такие вещи, как дисбаланс уровня сахара в крови, недостаточное потребление белка или клетчатки, хронический стресс и плохой сон, могут усиливать тягу к сладкому, даже если вы придерживаетесь здорового питания.

Как объяснили диетологи, существует несколько причин тяги к сладкому, включая одну очень распространенную утреннюю привычку.

Утренняя привычка, которая может привести к тяге к сладкому в течение всего дня

По словам диетологов, то, что вы едите на завтрак, может влиять на тип или отсутствие тяги к сладкому в течение остальной части дня. Если завтрак не содержит достаточного количества белка (или вы полностью пропускаете завтрак), это может привести к тяге к сладкому.

"Употребление белка на завтрак замедляет пищеварение, поддерживает стабильный уровень энергии и помогает дольше чувствовать себя сытым. Это также сигнализирует организму в начале дня о том, что он получает все необходимое, что может уменьшить тягу к сладкому на протяжении дня", сказала диетолог Марисса Карп.

Карп объяснила, что когда мы едим белок, пищеварение замедляется, что помогает предотвратить скачки и падения уровня сахара в крови, которые часто вызывают тягу к сладкому. "Белок также активирует гормоны насыщения, помогая мозгу регистрировать чувство сытости, поэтому вы с меньшей вероятностью будете продолжать тянуться к еде". - объяснила она.

Что касается количества белка, которое следует употреблять на завтрак, диетолог Эшли Кофф рекомендовала от 15 до 40 граммов, в зависимости от возраста, пола и уровня активности. Среди вариантов завтрака Кофф называет яйца с половинкой сладкого картофеля или высокобелковый смузи.

"Яйца - это простой и мощный источник белка на завтрак, содержащий около 6-7 граммов на одно яйцо", - добавила Карп.

Другие причины, по которым возникает тяга к сахару

Оба диетолога добавили, что недостаток сна накануне также может привести к тяге к сахару на следующий день.

"Когда мы не высыпаемся, организм работает на пределе возможностей и ищет энергию. Самый простой способ для него быстро получить энергию - это сахар. Кроме того, недостаток сна нарушает работу ключевых гормонов аппетита, увеличивая уровень грелина, вызывающего чувство голода, и снижая уровень лептина, который сигнализирует о насыщении, что делает продукты с высоким содержанием углеводов и сахара особенно привлекательными", - объяснила Карп.

Она добавляет, что недостаток сна также влияет на уровень сахара в крови, что может привести к тяге к сладкому:

"Исследования показывают, что чувствительность к инсулину снижается после плохого сна, а это значит, что организм не использует глюкозу так эффективно. Это может привести к более сильным колебаниям уровня сахара в крови, что еще больше усиливает тягу к сладкому. То есть, дело не в силе воли, а в реакции физиологии на переутомление".

Кофф отметила, что если вы используете искусственные подсластители, то это еще один фактор, который может привести к тяге к сладкому.

