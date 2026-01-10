Что пить женщинам за 65 для здоровья костей: ученые дали четкий ответ

Ученые провели масштабное исследование, чтобы изучить влияние кофе и чая на здоровье костей у женщин, которым за 65 лет.
Исследователи наблюдали за 10 тыс. женщин на протяжении 10 лет и выяснили, что у женщин, которые пили чай, общая плотность костной ткани в области бедра была немного выше, чем у тех, кто его не пил, пишет Verywellhealth.
Дело в том, что плотность костной ткани является ключевым показателем риска остеопороза - состояния, которое увеличивает вероятность переломов и может снижать качество жизни.
Участницы исследования сообщали о своем потреблении чая и кофе в течение десятилетия, в то время как ученые регулярно измеряли плотность костной ткани в области бедер и ягодиц - областях, где переломы наиболее распространены. У женщин, пьющих чай, наблюдалась немного более высокая общая плотность костной ткани.
"Даже небольшие улучшения плотности костной ткани могут привести к уменьшению числа переломов в больших группах", - прокомментировалавтор исследования Энву Лю.
Как кофе влияетна кости
Исследователи также обнаружили, что употребление 2-3 чашек кофе в день не влияет на здоровье костей, в то время как потребление более 5 чашек в день связано с более низкой плотностью костной ткани.
Однако в другом исследовании генетический анализ показал, что более высокое потребление кофе связано с более низким риском остеопороза. У людей с более высоким потреблением кофеина риск остеопороза был примерно на 60% ниже по сравнению с теми, кто потреблял мало кофеина.
Почему чай полезен для здоровья костей
Чай содержит природные соединения, называемые катехинами и теафлавинами, которые могут способствовать формированию костей и замедлять их разрушение. Исследователи предполагают, что кофе может препятствовать усвоению кальция и метаболизму костей, но это влияние минимально. Добавление молока в кофе может помочь смягчить этот эффект.
По словам диетолога Джули Стефански, зеленый чай, в частности, может содержать наибольшее количество катехинов и теафлавинов.
Стоит ли пить больше чая и меньше кофе
Стефански сказала, что исследования подтверждают целесообразность употребления 3-4 чашек несладкого чая в день для большинства взрослых.
Однако употребление 3-4 чашек чая в дополнение к другим напиткам может увеличить частоту походов в туалет.
Стефански сказала, что пожилым людям следует ограничить потребление кофе, но не ради укрепления костей. "Некоторые пожилые люди склонны к чрезмерному употреблению кофе. Это часто вытесняет более питательные продукты, может вызывать расстройство желудка, а избыток кофеина может нарушать естественный режим сна", - обїяснила она.
