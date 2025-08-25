Вы можете спокойно питьэти напитки и в итоге они могут просто помочь сбросить вес.

Выбор лучших напитков для похудения может быть утомительным и усложняться большим количеством неправдивой информации. Бывает сложно определить, можно ли пить что-либо помимо воды, если цель - похудеть.

Издание EatingWell перечислило 5 напитков, которые можно пить независимо от того, хотите вы похудеть или нет.

Коровье молоко

Исследование показывает, что употребление цельного молока связано с уменьшением массы тела и риска ожирения.

"Молоко обладает множеством преимуществ. Высококачественный белок в молоке, такой как лейцин, стимулирует рост мышц, что может оптимизировать поддержание сухой мышечной массы", - объяснила диетолог Сара Кошик.

Если вы ищете быстрое решение проблемы с белком, молоко — это именно то, что вам нужно. В одной порции обезжиренного молока содержится 8 граммов белка при всего 90 калориях.

Обогащенное соевое молоко

Соевые продукты, включая соевое молоко - отличное дополнение к рациону для похудения. Исследования показывают, что употребление большого количества белка, в том числе и соевого белка, может способствовать снижению веса. Суть в том, что соевый белок не препятствует снижению веса, а может даже способствовать ему.

Соевое молоко также может способствовать более здоровому питанию. Диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что включение этого напитка в свой рацион - это отличный способ увеличить потребление белка, клетчатки, витаминов и минералов для удовлетворения потребностей в питательных веществах во время похудения.

Чашка обогащенного несладкого соевого молока содержит 7 граммов белка и 80 калорий. Кроме того, оно также богато витамином B12, которого часто не хватает в растительной диете.

Натурально подслащенный кофе

"Кофе не считается высококалорийным напитком, но чистый черный кофе не всем нравится. Выбор правильных кофейных сливок с низким содержанием сахара и насыщенных жиров может обеспечить чувство сытости и при этом соответствовать целям по снижению веса", - объяснила Кошик.

Она посоветовала добавлять натуральные подсластители, такие как архат, или кофейные сливки без сахара. Или добавьте в кофе немного меда или кленового сиропа для натуральной сладости.

100% гранатовый сок

"Иногда нам нужен дополнительный стимул, чтобы увеличить потребление воды. Можно добавить немного сладкого и слегка терпкого сока в воду или сельтер, чтобы стимулировать употребление большего количества воды без добавления сахара", - сказала Харрис-Пинкус.

Низкокалорийные газированные напитки с пониженным содержанием сахара

Харрис-Пинкус указала, что переход с газировки с высоким содержанием сахара на газировку с нулевым содержанием калорий может значительно снизить количество потребляемых калорий в день и способствовать снижению веса.

Хотя в умеренных количествах это, вероятно, безопасно, недостаток диетической газировки в том, что она не содержит ничего полезного для здоровья, добавила Харрис-Пинкус.

