Овсянка, приготовленная с вечера, оказалась полезнее: ученые ответили, почему

Такая овсянка на завтрак помогает поддерживать стабильный уровень энергии, здоровье кишечника и когнитивные функции.

Овсянка, приготовленная с вечера, может стать не только удобным завтраком, но и принести пользу работе мозга.

По словам диетологов, регулярное употребление этого блюда способствует поддержанию когнитивных функций благодаря сочетанию клетчатки, цельных злаков и других важных питательных веществ, пишет Health.

Как выяснили исследования, овсяные хлопья, приготовленные с вечера, содержат сложные углеводы, которые медленно усваиваются организмом. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает мозг равномерным притоком энергии без резких скачков, характерных после сладких завтраков, говорится в исследованиях.

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Кроме того, овсянка богата растворимой клетчаткой, которая не только способствует пищеварению, но и действует как пребиотик, поддерживая полезную микрофлору кишечника. Исследователи считают, что здоровье кишечника тесно связано с работой мозга благодаря так называемой оси "кишечник – мозг".

Диетологи также обратили внимание на состав овсянки. Она содержит магний, железо, цинк, витамин B1 и селен – вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы и защиты клеток от окислительного стресса. Помимо этого, в овсе присутствуют авенантрамиды – уникальные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами, которые способствуют сохранению когнитивного здоровья с возрастом, выяснили исследования.

Чтобы сделать завтрак еще полезнее, диетологи посоветовали добавлять в овсянку, приготовленную с вечера, ягоды, грецкие орехи, семена чиа или льна, миндаль, тыквенные семечки либо натуральный греческий йогурт. Такие ингредиенты обеспечивают организм белком, полезными жирами, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и дополнительной клетчаткой.

При этом эксперты подчеркнули, что овсянка не способна мгновенно улучшить память или концентрацию внимания. Однако ее регулярное употребление станет одним из факторов, поддерживающих здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

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Ранее врачи назвали оптимальные продукты, которые нужно есть на завтрак для улучшения работы мозга. Специалисты утверждают, что идеальный завтрак для мозга должен включать три ключевых элемента.

Также ученые объяснили, какая крупа полезнее для завтрака - овсянка или пшено. Хотя овсянка гораздо популярнее, пшено может внести разнообразие в рацион, особенно утренний.

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