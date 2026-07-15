Анализ крови может предсказать риск развития болезни Альцгеймера через 10 лет, - исследование

Этот тест может изменить подход врачей к оценке риска развития болезни Альцгеймера.

Анализ крови, измеряющий уровень одного белка, может позволить предсказать риск развития когнитивного снижения, связанного с болезнью Альцгеймера. Об этом говорится в новых исследованиях, сообщает Newsweek.

"Результаты, представленные на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера (AAIC) 2026 в Лондоне, Англия, показали, что пожилые люди с очень высоким уровнем биомаркера, известного как p-tau217, имели примерно 78-процентную вероятность развития когнитивных нарушений в течение 10 лет, даже несмотря на то, что во время тестирования они не проявляли никаких признаков проблем с памятью или мышлением", - отмечается в материале.

По данным Ассоциации Альцгеймера, сегодня почти 7 млн американцев живут с этим заболеванием, а по прогнозам, эта цифра почти удвоится до примерно 13 млн в 2050 году.

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В то же время содиректор Центра по проблемам потери памяти и здоровьямозга при Медицинском центре Университета Хакенсак в Нью-Джерси Маниша Парулекар считает, что этот тест может изменить подход врачей к оценке риска развития болезни Альцгеймера.

"Один анализ крови для выявления предрасположенности к болезни Альцгеймера у когнитивно здоровых людей открывает огромные перспективы", - подчеркнула она.

По словам исследовательницы, это может перенести оценку риска "из специализированных клиник в сферу первичной медицинской помощи" и открыть путь к ранним, индивидуализированным мерам, направленным на такие факторы, как артериальное давление, сон, слух и физическая активность.

"Это также может ускорить набор участников для профилактических клинических испытаний, что позволит нам проверить, может ли вмешательство на доклинической стадии отсрочить или предотвратить начало заболевания", - высказалась Парулекар.

Однако она предупредила, что положительный результат, при отсутствии лекарств, "может вызвать значительный психологический стресс, тревогу и преждевременное горе", а также предупредила о дискриминации в сфере страхования и неравном доступе к медицинской помощи в будущем.

"Ответственное внедрение этого теста должно сопровождаться структурированным консультированием, равным доступом к методам лечения и надежной инфраструктурой поддержки", - сказала врач.

Также ученые добавили, что сам по себе этот биомаркер не может полностью предсказать будущий риск для конкретного человека, ведь возраст, генетика, функция почек, ожирение, расовое и этническое происхождение могут влиять на уровни биомаркеров и риск деменции. По их словам, для уточнения долгосрочных оценок риска требуются различные группы участников исследований и более длительные периоды наблюдения.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что посещение музеев и кино может омолаживать людей. Среди людей с более высокими показателями преобладали женщины, имевшие хорошо оплачиваемую работу и лучшее состояние здоровья.

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