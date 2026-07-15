Названы 3 продукта, в которых витамина D еще больше, чем в лососе

Большинству взрослых рекомендуется ежедневно потреблять не менее 600 МЕ витамина D.

Среди пищевых источников витамина D лосось считается одним из лучших, ведь порция рыбы весом около 100 граммов содержит почти 400 международных единиц (МЕ) этого витамина, пишет Health.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, рыба является основным продуктом для обеспечения организма достаточным количеством витамина D.

Как поясняется в издании, большинству взрослых рекомендуется получать не менее 600 МЕ в день. Это возможно двумя способами: с пищей или под воздействием солнечного света. Если же на улице холодное время года или вы регулярно пользуетесь солнцезащитным кремом, выработка этого витамина кожей может быть менее эффективной, и тогда не обойтись без соответствующих продуктов в рационе.

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"Проверить уровень витамина D можно с помощью анализа крови. Если обнаружится дефицит, врач может порекомендовать прием пищевых добавок, чтобы восполнить его недостаток", – говорится в статье.

Автор отметил, что лосось – далеко не единственный продукт, богатый этим важным питательным веществом. Есть три продукта, которые содержат еще больше витамина D на порцию, а также четыре продукта, обеспечивающих почти такое же его количество.

1. Рыбий жир

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 1 столовой ложке рыбьего жира содержится 1350 МЕ витамина D.

"Если вы хотите значительно увеличить потребление витамина D, рыбий жир станет отличным выбором. Одна столовая ложка обеспечивает почти втрое больше витамина D, чем одна порция лосося", – сообщили в издании.

Отмечается, что рыбий жир получают из печени атлантической трески. Его можно найти в обычных продуктовых магазинах или аптеках. Хотя этот продукт обычно имеет выраженный рыбный вкус, его можно замаскировать, сочетая с другими продуктами. Например, добавить его в смузи, йогурт, апельсиновый сок. Дополнительное преимущество заключается в том, что если эти продукты ещё и обогащены витамином D, вы получите ещё большее количество этого питательного вещества.

2. Грибы, облученные ультрафиолетом

Половина стакана таких грибов содержит 800–1200 МЕ витамина D, утверждает издание. Обычно производители указывают на упаковке, что продукт содержит витамин D.

К наиболее распространенным разновидностям таких грибов относятся кримини, портобелло, шиитаке, белые шампиньоны. По словам президента и генерального директора The Mushroom Council Эми Вуд, порция объемом в полстакана составляет примерно пять белых шампиньонов или один большой гриб портобелло.

Существует множество способов приготовления грибов, но для того, чтобы организм лучше усваивал витамин D, специалисты рекомендуют готовить их на оливковом масле.

3. Радужная форель

В 85 граммах радужной форели содержится 645 МЕ витамина D, свидетельствует информация Министерства сельского хозяйства США.

Как отметила магистр наук, дипломированный диетолог Морган Уокер, среди рыб пресноводная радужная форель даже немного превосходит лосось по содержанию витамина D.

Для приготовления форели она рекомендует жарить её на гриле, запекать или обжаривать на сковороде, используя простые приправы, например лимон, зелень или чеснок. Также форель прекрасно сочетается в салатах. Для сбалансированного питания её стоит сочетать с цельнозерновыми продуктами и овощами.

Продукты, содержащие почти столько же витамина D, как лосось

Как сообщило издание, некоторые продукты и напитки обеспечивают такое же или почти такое же количество витамина D, как одна порция лосося. Среди них:

консервированные сардины – 162 МЕ на 85 граммов;

консервированный светлый тунец – 229 МЕ на 85 граммов;

маринованная сельдь – 113 МЕ на порцию 100 граммов (3,5 унции).

К ним также относятся напитки, обогащенные витамином D:

несладкое соевое молоко – 120 МЕ на 1 стакан;

коровье молоко – 111 МЕ на 1 стакан;

нежирный натуральный кефир – 100 МЕ на 1 стакан;

апельсиновый сок – 100 МЕ на 1 стакан.

Ранее УНИАН писал, в чём ещё, кроме спаржи, много витаминов группы B. Отмечалось, что эти витамины содержатся в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, листовая зелень, бобы, зерновые и обогащенные хлопья. Сбалансированное питание обычно обеспечивает достаточное количество витаминов, но некоторым людям, например беременным женщинам, веганам и людям с определенными заболеваниями, могут понадобиться добавки.

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