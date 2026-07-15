Посещение музеев и кино может омолаживать: ученые сделали интересное открытие

Участие в художественных и культурных мероприятиях благотворно сказывается на здоровье.

Регулярное участие в культурных мероприятиях - от походов в кино до посещения музеев - может помочь замедлить биологическое старение, причем эффект от этого сравним с эффектом от частых физических упражнений. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

Ученые проанализировали данные почти 2 тысяч участников английского исследования старения, в рамках которого отслеживается состояние взрослых в возрасте от 50 лет по всей Англии.

"Результаты исследования, опубликованные в журнале "Journal of Epidemiology and Community Health", свидетельствуют о том, что более высокий уровень культурной активности "существенно связан" с меньшим психологическим старением. Анализ показал, что у тех, кто каждые несколько месяцев посещал музеи, галереи и кинотеатры, физиологический возраст составлял 66,9 года - на три года меньше, чем у тех, кто делал это реже", - говорится в материале.

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Среди людей с более высокими показателями преобладали женщины, имевшие хорошо оплачиваемую работу и лучшее состояние здоровья.

Ученые подчеркнули, что поощрение культурной активности может стать "перспективной стратегией для замедления темпов физиологического старения и поддержания здорового старения у пожилых людей".

"Культурная активность является переменной величиной, а значит, может служить эффективной точкой вмешательства для обеспечения здорового долголетия. Примечательно, что её влияние может быть сопоставимо с регулярной физической активностью. Улучшение географической и финансовой доступности культурной инфраструктуры и мероприятий расширило бы возможности для регулярного участия. Культурные мероприятия на уровне сообщества также могут способствовать большей вовлечённости сообщества. Например, 10-недельная музейная программа, включавшая лекции кураторов, осмотр экспонатов и обсуждения, а также художественные мероприятия, улучшила эмоциональные показатели, такие как жизнерадостность и чувство поддержки, среди социально изолированных пожилых людей", - объяснили в публикации.

Учёные выяснили, что полезными считаются различные виды деятельности, а именно чтение, прослушивание музыки и посещение галерей или музеев. Они полагают, что это может быть связано с тем, что каждая деятельность по-разному влияет на физическую, когнитивную, эмоциональную или социальную стимуляцию.

"Эти результаты демонстрируют влияние искусства на здоровье на биологическом уровне. Они предоставляют доказательства того, что участие в художественных и культурных мероприятиях следует признать поведением, способствующим здоровью, аналогично физическим упражнениям. Наше исследование также свидетельствует о том, что участие в различных художественных мероприятиях может быть полезным. Это может быть связано с тем, что каждая деятельность имеет различные "составляющие", способствующие здоровью, такие как физическая, когнитивная, эмоциональная или социальная стимуляция", - подчеркнула главный автор исследования, профессор Дейзи Фанкорт из Института эпидемиологии и здравоохранения UCL.

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