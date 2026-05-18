Неврологи назвали лучший завтрак для мозга: большинство людей выбирают совсем другое

Многие начинают утро с круассана, сладких хлопьев или фруктового сока. Однако неврологи предупредили, что такие продукты дают лишь кратковременный эффект, после которого быстро наступают усталость, чувство голода и проблемы с концентрацией.

По словам невролога доктора Сураджа Мулея, мозгу нужны не резкие скачки сахара, а стабильный источник энергии. Эксперт отметил, что фруктовые соки хоть и содержат витамины, но практически лишены клетчатки, из-за чего сахар усваивается слишком быстро, пишет Blikk.

Специалисты утверждают, что идеальный завтрак для мозга должен включать три ключевых элемента: омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатку. Именно они помогают поддерживать память, концентрацию внимания и стабильный уровень сахара в крови.

Невролог Джон Стюарт Хао Ди подчеркнул, что омега-3 играют важную роль в работе нервных клеток и формировании памяти. Белок помогает сохранять внимание, а клетчатка поддерживает здоровье кишечника, которое напрямую связано с работой мозга.

Главным "суперпродуктом" для утреннего рациона эксперты называют яйца. Они содержат качественный белок, полезные жиры и холин – вещество, необходимое для выработки ацетилхолина, одного из важнейших нейромедиаторов мозга.

Исследование с участием более 1500 человек старше 60 лет показало, что повышенное потребление холина связано с более низким риском когнитивных нарушений, которые могут предшествовать деменции.

Врачи посоветовали начинать день с одного-двух яиц и цельнозернового хлеба. Для увеличения пользы можно добавить авокадо или овощи.

Тем, кто не любит яйца, неврологи рекомендовали греческий йогурт с ягодами, орехами или семенами. Черника, малина и ежевика богаты антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки мозга от воспаления и окислительного стресса.

Отдельное внимание неврологи советуют уделить напиткам. Вместо сладких соков лучше выбирать кофе или чай. Согласно исследованию с участием более 130 тыс. человек, две-три чашки кофе или чая с кофеином в день могут снижать риск развития деменции. При этом врачи напоминают: употреблять кофеин лучше в первой половине дня.

Таким образом, неврологи советуют отказаться от сладких завтраков в пользу белковых и богатых клетчаткой продуктов. По их словам, такой рацион помогает мозгу оставаться продуктивным и поддерживать высокую концентрацию в течение дня.

Недавно диетологи назвали 7 продуктов, которые нужно есть с яйцами, чтобы дольше оставаться сытым. По их словам, если есть только яйца без дополнительных продуктов, организму может не хватать клетчатки, витаминов и сложных углеводов.

Также ученые объяснили, какая крупа полезнее для завтрака - овсянка или пшено. Хотя овсянка гораздо популярнее, пшено может внести разнообразие в рацион, особенно утренний.

