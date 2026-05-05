Овсянка против пшена: ученые объяснили, какая каша полезнее

Хотя овсянка гораздо популярнее, пшено может внести разнообразие в рацион, особенно утренний.

Овсянка - популярный продукт для завтрака благодаря полезным свойствам для сердца. А пшено менее известно, но его можно готовить аналогично овсянке. Оно не менее полезно для сердца и уровня сахара в крови.

Овсянка против проса: питательная ценность

Как пишет Verywellhealth, в стакане вареной овсянки содержится 166 калорий, а в пшене - 207 калорий.

В овсянке содержится также 54 г клетчатки и 6 г белка, а в пшене - 2 г клетчатки и 6 г белка.

Овсянка содержит больше растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана, чем пшено, сказала диетолог Лаури Райт. Она также отметила, что овес содержит немного больше кальция и калия, тогда как пшено содержит больше ниацина и фолиевой кислоты. Хотя обе крупы богаты марганцем, фосфором и магнием, пшено содержит антиоксиданты, которые помогают снизить окислительный стресс.

"В целом, эти злаки не так уж сильно отличаются по питательной ценности... Оба являются цельнозерновыми продуктами, богатыми клетчаткой и питательными веществами", - подчеркнула диетолог Линдси Мэлоун.

Польза овсянки и пшена для здоровья

Исследования доказали, что овсянка очень полезна для здоровья сердца, особенно в отношении холестерина и уровня сахара в крови.

"Растворимая клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, стабилизировать уровень сахара в крови и может снизить кровяное давление за счет улучшения эластичности артерий", - рассказала Райт.

Пшено же исследования связывают с более низким риском развития диабета 2 типа и улучшением чувства сытости благодаря медленно перевариваемым крахмалам.

Исследования также показывают, что пшено может поддерживать здоровый уровень сахара в крови и умеренно снижать кровяное давление благодаря содержанию магния, который способствует расслаблению сосудов.

