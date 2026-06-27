Диетолог назвала 7 продуктов, в которых витамина D даже больше, чем в молоке

Рыбий жир – один из продуктов с самым высоким содержанием этого витамина.

Молоко по своей природе не содержит много витамина D, важного для здоровья костей и иммунной системы, но его обогащают этим ключевым питательным веществом.

Чашка обогащенного молока содержит 2,9 микрограмма (мкг), или 120 международных единиц (МЕ) витамина D, что составляет 15% от суточной нормы. Однако в некоторых других продуктах его значительно больше, чем в молоке, пишет Health.

Автор статьи, магистр наук, дипломированный диетолог Джиллиан Кубала назвала 7 продуктов, которые стоит употреблять для поддержания нормального уровня витамина D в организме.

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1. Обогащенный апельсиновый сок

По словам Кубалы, 1 стакан обогащенного апельсинового сока содержит 3,2 мкг витамина D, или 128 МЕ, что составляет 16% суточной нормы.

"Поскольку апельсиновый сок более доступен, чем другие продукты, богатые витамином D, такие как рыба, его рекомендуют в качестве источника этого важного витамина", – отметила эксперт.

Согласно данным Национальных институтов здравоохранения США, апельсиновый сок также является прекрасным источником витамина С и кальция.

2. Рыбий жир

В статье говорится, что 1 столовая ложка рыбьего жира содержит 34 мкг витамина D, или 1360 МЕ, что составляет 170% суточной нормы.

"Рыбий жир – один из самых концентрированных источников витамина D, которые вы можете употреблять, и содержит количество витамина D, сопоставимое с пищевыми добавками. Он также богат противовоспалительными омега-3 жирными кислотами и витамином А, которые играют ключевую роль в зрении, когнитивных функциях, иммунной системе и репродуктивном здоровье", – рассказала диетолог.

Также она предупредила, что жир из печени трески имеет очень высокое содержание витамина А, который может быть вредным при чрезмерном употреблении, поэтому лучше использовать его экономно.

3. Радужная форель

В 85 г приготовленной радужной форели содержится 16,2 мкг витамина D, или 645 МЕ (81% суточной нормы).

Автор объяснила, что жирная рыба является одним из самых богатых источников витамина D, поэтому её стоит включить в рацион тем, кто ещё этого не сделал.

По данным Министерства сельского хозяйства США, радужная форель также является прекрасным источником белка, омега-3 жирных кислот, селена, витамина B12 и цинка.

4. Лосось

85 г приготовленного лосося содержат 14,2 мкг витамина D, или 570 МЕ (71 % суточной нормы). Исследование, опубликованное в издании Springer Nature Link, показало, что употребление достаточного количества морепродуктов, таких как лосось, может снизить риск когнитивного спада. Отчасти это связано с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D, которые играют важную роль в работе мозга и регулировании воспалительных процессов.

По словам диетолога, лосось также содержит астаксантин – каротиноидный антиоксидант с мощными клеточно-защитными свойствами, который поддерживает когнитивные функции.

5. Грибы, подвергающиеся воздействию ультрафиолета

В половине стакана грибов, подвергающихся воздействию ультрафиолета, содержится 18,4 мкг витамина D, или 732 МЕ (92% суточной нормы).

"Получать достаточное количество витамина D с пищей может быть сложно для людей, придерживающихся растительной диеты. К счастью, грибы естественным образом вырабатывают витамин D", – отметила автор.

6. Обогащенное растительное молоко

Один стакан обогащенного растительного молока содержит 5 мкг витамина D, или 160 МЕ (20% суточной нормы).

Это ещё один вариант продукта с витамином D, доступный для веганов и вегетарианцев. По словам Кубалы, обогащённое растительное молоко часто содержит больше витамина D, чем коровье.

7. Сардины

85 г сардин содержат 4,1 мкг витамина D, или 164 МЕ (20,5% суточной нормы), говорится в статье. Также в них есть белок, кальций, витамин B12, селен и омега-3 жирные кислоты.

"Сардины – доступная и долго хранящаяся альтернатива свежей рыбе, которая часто дороже и требует охлаждения", – подчеркнула эксперт.

Ранее УНИАН писал о 8 продуктах, в которых витамина B12 еще больше, чем в яйцах. Отмечалось, что организм не может вырабатывать это вещество, поэтому оно должно поступать с пищей. Витамином B12 богаты такие продукты, как говяжья печень, устрицы, моллюски, лосось, тунец, коровье молоко, говяжий фарш.

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