Что будет с давлением, если перестать пить кофе: объяснение диетологов

Количество кофеина, которое вы потребляете ежедневно, влияет на ваше здоровье, утверждают эксперты.

Если вы заботитесь о своем артериальном давлении, стоит обратить внимание на то, сколько кофеина вы потребляете ежедневно, ведь любимые напитки могут влиять на ваше состояние больше, чем вы думаете. Об этом пишет EatingWell.

Что касается влияния кофе или других напитков с кофеином на артериальное давление, то трое диетологов, с которыми общалось издание, советуют отказаться от них или уменьшить количество.

Эксперты объяснили, как может повлиять на кровяное давление отказ от кофеина или его ограничение.

Видео дня

1. Может снизиться систолическое давление

Когда вы измеряете артериальное давление, отображаются два показателя: систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее). На оба показателя может влиять уровень вашего стресса или активности, а также то, что вы едите и пьете, в том числе кофеин. Но, по данным Американской ассоциации сердца, систолическое артериальное давление, как правило, является более прогностическим показателем сердечных заболеваний у людей старше 50 лет.

"Кофеин может временно повысить систолическое артериальное давление, стимулируя выброс гормонов стресса, таких как адреналин, который ускоряет сердцебиение и сужает кровеносные сосуды. Он также блокирует аденозин – соединение, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться, поэтому без этого эффекта сосуды остаются более суженными, а давление повышается", – пояснила магистр наук, дипломированный специалист по кинезиологии и хирургии, диетолог Эми Кимберлейн.

При этом она сослалась на несколько научных исследований, в частности одно из них – 2024 года – было опубликовано в журнале International Journal of Molecular Sciences.

По словам диетолога Ванды Шет, такой эффект от действия кофеина может длиться несколько часов, а то, насколько вы его ощущаете, зависит от дозы, времени и вашей индивидуальной чувствительности.

Уменьшая потребление кофеина, вы уменьшаете эти повторяющиеся кратковременные всплески, что может помочь со временем снизить средние систолические показатели, особенно для людей, чувствительных к кофеину или с повышенным артериальным давлением, добавила Кимберлейн.

2. Это может обеспечить более стабильное давление в течение дня

Кимберлейн объяснила, что после того, как вы выпьете свой любимый напиток с кофеином, ваше артериальное давление может резко подскочить, и это продлится примерно 30–120 минут. А если пить кофе чаще, чем один раз в день, это может означать несколько пиков артериального давления в течение дня.

Если уменьшить потребление кофеина или отказаться от него, вы можете избежать этих подъемов и падений уровня давления, а это будет означать более стабильные показатели в течение дня, отметила эксперт.

По словам Шет, некоторые люди становятся заложниками цикла, когда кофеин вызывает пики энергии, а затем – резкие падения. Падение приводит к еще одной чашке, а значит, к еще одному всплеску. Уменьшение потребления кофеина "может помочь поддерживать более стабильную энергию, частоту сердечных сокращений и артериальное давление в течение дня", заверила диетолог.

3. Со временем это снизит риск гипертонии

Как пишет издание, чтобы снизить риск развития гипертонии, обычно нужно изменить образ жизни, что предполагает, в том числе, и уменьшение потребления кофеина, особенно если вы потребляете более 400 миллиграммов в день или чувствительны к нему.

Кимберлейн объяснила, что регулярное потребление кофеина в больших количествах может привести к повторяющимся скачкам артериального давления, вызванным повышенной активностью нервной системы и временным сужением кровеносных сосудов. Со временем эти частые скачки могут способствовать повышению артериального давления.

"Ограничивая кофеин, вы уменьшаете частоту этих скачков, что может помочь поддерживать более стабильные показатели артериального давления, а это может снизить долгосрочный риск развития гипертонии", – добавила она.

Тем, у кого уже есть плохо контролируемая гипертония, особенно важно следить за потреблением кофеина, подчеркнула дипломированный диетолог Мишель Кардель.

"Людям с плохо контролируемым артериальным давлением следует избегать больших, внезапных доз кофеина", – говорит она.

Исследование 2022 года, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что люди с тяжелой гипертонией, которые выпивали две или более чашек кофе в день, имели повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но хорошая новость заключается в том, что большинству людей с хорошо контролируемым высоким кровяным давлением, вероятно, не нужно полностью отказываться от ежедневного кофе, добавила Кардель.

Советы по ограничению кофеина

Не обязательно полностью отказываться от кофеина, чтобы поддерживать здоровое кровяное давление. Возможно, достаточно будет уменьшить его количество, пишет издание. Диетологи дали советы, как это сделать.

В частности, они рекомендуют постепенно сокращать потребление, ведь резкий отказ может вызвать головную боль, усталость или раздражительность.

Один из лайфхаков – взять только половину порции обычного кофе и смешать ее с кофе без кофеина. В дальнейшем – менять соотношение в пользу кофе без кофеина.

"На этой неделе смешайте половину обычного и половину без кофеина, а затем постепенно меняйте соотношение в сторону кофе без кофеина, чтобы ваши вкусовые рецепторы и мозг не так сильно заметили снижение содержания кофеина", – рекомендует Кардель.

Если выбирать кофе с меньшим содержанием кофеина, черный чай или даже матчу, это может дать вам немного кофеина, но с меньшим скачком артериального давления, говорит Кимберлейн.

Также нужно обращать внимание на скрытые источники кофеина.

"Кофеин может поступать из различных продуктов, таких как чай, газированные напитки, энергетические напитки, добавки перед тренировкой, шоколад, а не только из кофе", – отметила Шет.

Кроме того, по словам Кардель, можно заменить послеобеденный кофе 10-минутной прогулкой на свежем воздухе.

Иногда люди могут пить кофе целый день, потому что он находится под рукой, говорит Кимберлейн. Вместо этого, по ее словам, чтобы уменьшить бессмысленное повторное употребление кофеина, стоит держать рядом воду. Исследования показывают, что употребление от 6 до 8 стаканов воды ежедневно помогает снизить риск гипертонии.

Ранее УНИАН писал, как кофе влияет на печень. Отмечалось, что регулярное употребление от 3 до 4 чашек напитка в день связывают с такими положительными эффектами, как снижение накопления жира в клетках печени; борьба с окислительным стрессом и воспалением, которые могут повредить клетки печени; замедление рубцевания печени (фиброза) – ключевого фактора долгосрочного поражения печени и цирроза; более медленное прогрессирование заболеваний печени; меньший риск смерти, связанной с заболеваниями печени.

Вас также могут заинтересовать новости: