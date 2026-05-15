У украинских медиков забирают бронь и начинают призывать их на службу, - Ляшко

Работает междисциплинарная команда с участием Министерства обороны, Министерства здравоохранения и представителей соответствующих регионов.

Министерство здравоохранения снимает бронь с медицинских работников, чтобы они могли поступить на службу в Вооруженные силы Украины и другие подразделения Сил обороны. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Что касается медицинских работников. Мы не раз говорили - вопрос, для чего было бронирование медицинских работников. Для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в том числе раненым военным, которые получают медицинскую помощь в соответствующих больницах, в том числе и в гражданских больницах", - отметил Ляшко.

По его словам, он как министр должен обеспечить оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, на всей территории Украины.

Видео дня

Ляшко также сообщил, что Минздрав постоянно сотрудничает с Министерством обороны и командованием Медицинских сил ВСУ по вопросам потребностей в медицинском персонале.

"На каждый их запрос о том, кого нужно расбронировать, работает мультидисциплинарная команда с привлечением Минобороны, Минздрава и соответствующих регионов. Расбронируем медицинских работников для того, чтобы они шли в ряды Вооруженных сил Украины и не только", - заявил глава Минздрава.

Медицинское образование в Украине сейчас - что известно

Как сообщал УНИАН, Ляшко также сказал, что студенты-медики будут военнообязанными и получат офицерское звание после завершения обучения.

Он напомнил, что были приняты изменения в законодательство, которые обязывают открыть на следующий учебный период военные кафедры в медицинских вузах:

"То есть все абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, получающие высшее медицинское образование, будут подлежать воинской обязанности. И по завершении обучения получат звание офицера".

Вас также могут заинтересовать новости: