С начала полномасштабной войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что события в Украине из-за полномасштабного вторжения России будут иметь критические последствия для психического здоровья.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Говоря о теме психического здоровья, чиновник отметил, что с 24 февраля в Украине появился новый фактор - полномасштабная война России против Украины.

Видео дня

"Он для нас, экспертов, пока неизвестен. Поскольку такого уровня войны при существующей доказательной базе психологической помощи, психиатрической помощи не было в предыдущие конфликты. Сегодня мы видим новый фактор, который будет исследоваться десятилетиями и его влияние на состояние психического здоровья также будет исследоваться десятилетиями", - отметил Ляшко.

К этому фактору, отметил он, добавляется еще высокий уровень информатизации.

"То, что мы видели, особенно в первые дни войны, - все почти в прямом эфире происходило. В том числе и люди гибли в прямом эфире. И то, что происходило, имело существенное влияние на всех, кто смотрит это в Интернете", - сказал министр.

Он рассказал, что исследования по теракту 11 сентября 2001 года в США, который также широко освещался, показали, что он оказал значительное влияние на психическое здоровье людей.

"То, что происходило в Украине из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, также будет иметь критические последствия для психического здоровья", - подчеркнул Ляшко.

Министр призвал людей не стесняться обращаться за психологической поддержкой.

"Уже сейчас, с начала войны, к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек. Они уже получили помощь. За пределами системы здравоохранения также есть большое количество психологов: на разных уровнях - как государственных, так и негосударственных", - сказал глава министерства.

Как повлияет война на здоровье украинцев

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по итогам войны. Виктор Ляшко отметил, что эта война окажет существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия - такое представление является исключительно мифическим.

Помимо психического здоровья, война также приведет к обострению болезней. Например, усилятся онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, отмечают в Минздраве. В частности, в Украине растет количество больных раком с запущенными стадиями, а также участятся случаи инфарктов и инсультов в молодом возрасте.

По словам Виктора Ляшко, война приводит к тому, что украинцы состарятся на 10-15 лет. Но речь идет не о внешнем виде, а о болезнях, которые имели какую-то возрастную структуру.

Ранее психолог Анна Кушнерук рассказала, как война изменила жизнь украинцев, и дала полезные советы, как поскорее адаптироваться к реалиям войны. В условиях войны, в частности, очень важно строить планы на будущее и заботиться о себе.

Вас также могут заинтересовать новости: