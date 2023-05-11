Любой человек, который испытывает тревожность, может обратиться к подготовленным врачам и получить первоочередной скрининг своего ментального здоровья, отметили в Министерстве здравоохранения.

Около 15 миллионов украинцев из-за войны с РФ будут нуждаться в психологической помощи, психосоциальной поддержки, государство подготовило уже около 10 тысяч врачей первичного звена, которые будут помогать гражданам Украины преодолеть психологические проблемы.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич. "По оценкам, в психологической помощи и психосоциальной поддержке будут нуждаться около 15 миллионов граждан. Конечно, мы, как Министерство здравоохранения, не можем поделить всех на социальные группы, мы понимаем, что и дети, и ветераны, военнослужащие и их семьи, люди, которые вернулись из плена, все будут нуждаться в предоставлении этой услуги", - сказала она.

Также Машкевич напомнила, что министерство совместно с правительством по инициативе первой леди Елены Зеленской подготовили программу психосоциальной поддержки, которую можно получить в учреждениях первичного звена медицинской помощи.

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По ее словам, государство подготовило уже около 10 тысяч врачей первичного звена, которые прошли специальное обучение от Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения, и уже владеют навыками первичной психологической помощи.

"Любой человек, который испытывает тревогу, определенные изменения в своем поведении, может обратиться к этим врачам и получить первоочередной скрининг своего ментального здоровья. Это делается, чтобы выявить более глубинные проблемы и вовремя среагировать на то, что человек может нуждаться в более специализированной медицинской помощи", - добавила она.

Чтобы получить эти услуги, украинцы должны обращаться к своим семейным врачам.

Преодоление последствий войны РФ против Украины - что стоит знать

Напомним, что Елена Зеленская для создания эффективной системы качественных и доступных услуг по психическому здоровью инициировала начало Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. Разработку и внедрение этой программы координирует Министерство здравоохранения в тесном взаимодействии с отечественными и международными специалистами. Саму инициативу реализуют при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко предупреждал, что события в нашем государстве из-за полномасштабного вторжения РФ будут иметь критические последствия для психического здоровья населения.

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